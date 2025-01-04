林千又和妹出國搞丟「綠卡＋3萬財物」　結局反轉她嘆：要心存善念

記者王靖淳／綜合報導

女星林千又平時忙於精品代購，私下仍會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，最近她在IG限動發文透露在美國度過一場驚心動魄的新年，表示妹妹的包包遺失在計程車上，裡面裝有現金1000美金（約新台幣32000元）及重要綠卡，對返國行程影響甚大，雖然最後順利找回，不過她坦言過程相當驚險，同時也有感而發指出：「一定要當好人，做好事，心存善念，幫助人。」

▲林千又。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

林千又透露，妹妹因計程車司機未留下收據而完全沒有線索，而Cosmo酒店也無法協助，只能打911求助。幸好，Palazzo酒店的保全主管相當熱心，透過監視器畫面協助鎖定計程車的車號及所屬公司，最終才得以找回失物。林千又描述，經過整晚的焦慮等待後，隔天早上收到妹妹的消息，向她表示包包原封不動地回來，她感動不已，感謝司機的誠實與好心，並特地致電計程車公司找到這位司機，送上200美金（約新台幣6500元）以表感謝之意。

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▲林千又的妹妹弄丟包包後順利找回。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

針對此次事件，林千又提出一些教訓與建議，提醒大家出國旅遊時務必提高警覺，最好選用能斜背的包包避免遺失，支付車資時則建議使用信用卡以留存紀錄。此外，她特別提到，下計程車時一定要索取收據，這是快速找回失物的重要線索。最後她幽默表示，自己曾在日本掉過整袋東西，幸虧收據幫忙才能找回，並祝福大家在新的一年裡能有更多福報。