盤點28位2025當兵＆退伍韓星！　防彈6月喜迎完全體

記者張筱涵／綜合報導

隨著南韓兵役規定的推進，2025年不僅有多位廣受歡迎的韓星即將服役，也有多位粉絲期待已久的藝人完成兵役，迎來華麗回歸。以下整理了2025年韓星入伍與退伍的詳細資訊，帶你全面了解這一年韓國娛樂圈的動態。

2025年將有多位1996年出生的藝人預計入伍，包括NCT成員道英、SEVENTEEN成員Hoshi、圓佑、WOOZI，MONSTA X成員I.M，ONEUS成員李抒澔，以及個人歌手B.I、姜丹尼爾和演員金永大。

▲Hoshi（前排右一）、圓佑（後排中）、WOOZI（前排右二）。（圖／翻攝自SEVENTEEN推特）



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▲李抒澔（左）、道英（右）。（圖／翻攝自Instagram）



▲I.M（左上）、姜丹尼爾（右上）、B.I（左下）、金永大（右下）。（圖／翻攝自Instagram）



另外，也有許多南韓藝人將於今年退伍。MONSTA X成員周憲將於1月23日率先退伍，2月則有EXO成員KAI（2月10日）、MONSTA X成員基賢（2月21日）、N.Flying成員宰鉉（2月24日）、VERIVERY成員東憲。接下來就得等到5月，演員李到晛與MONSTA X成員亨元將於5月13日退伍，TEEN TOP成員創造和Forestella成員高祐琳則於5月19日回歸。

6月則是防彈少年團（BTS）粉絲期待許久的時刻，RM與V（6月10日）以及JIMIN與柾國（6月11日）將陸續退伍，SUGA也將於6月21日正式結束服役。而接下來到了下半年，EXO成員世勳與PENTAGON成員信源將於9月20日退伍，10月則有演員宋江於10月1日結束軍旅生活，NU'EST出身的黃旼炫與NCT成員泰容也將分別於12月20、24日結束兵役。

▲防彈少年團。（圖／翻攝自Facebook／방탄소년단）