韓版《不能說秘密》預告出爐！4大經典場面神還原　網瘋掉：D.O.演太好

記者吳睿慈／綜合報導

韓版《不能說的秘密》由人氣偶像都敬秀D.O.與元真兒領銜主演，電影改編台灣青春片《不能說的秘密》，耗時2年製作期，終於在3日釋出預告片，經典的鬥琴、穿越以及兩位主角雙手聯彈的浪漫畫面，復古氛圍還原度極高，讓大批影迷嗨喊「等很久終於要上映了」、「跟原著百分百還原了」。

▲▼韓版《不能說秘密》神還原經典場面。（圖／翻攝自hivemedia_corp YouTube）



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韓版《不能說的秘密》於3日釋出預告片，製作團隊高度還原台灣版本，雖然故事背景從高中搬到大學，但復古氛圍大致相同，女主角元真兒與D.O.在琴房相遇，還有來到鬥琴室，看到D.O.與同學正在激烈鬥琴中，進而產生愛慕之情，兩人相處之下愛上彼此，上演浪漫的音樂交流，並戴上耳機、深情望著彼此，全都是原版的名場景，獲得原著粉絲高度讚賞。

▲▼D.O.、元真兒琴房相遇。（圖／翻攝自hivemedia_corp YouTube）



D.O.在片裡的演技也讓粉絲直呼迷倒，深情的眼神還有帥氣的外貌，引起留言區一陣暴動直呼「D.O.太帥了」、「他很適合這部電影」、「等了好久終於上映」、「D.O.的聲音好悲傷」，就連女主角元真兒頂著俏麗短髮，也讓粉絲直呼「真的好像桂綸鎂」、「選角選得太好了」。

▲▼原版的聽音樂、雙手聯彈場景都高度相似。（圖／翻攝自hivemedia_corp YouTube）



韓版《不能說的秘密》電影發布記者會日前雖因濟州航空空難事件取消，但如今光是預告片出爐就讓大批影迷相繼朝聖，等不及1月28日在韓上映的日期。