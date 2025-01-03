心疼阿北？　愛莉莎莎突PO全黑圖「看別人受苦無能為力很難受」

▲愛莉莎莎坐擁百萬粉絲，一舉一動備受關注。（圖／翻攝愛莉莎莎IG）

圖文／鏡週刊

擁有百萬粉絲的YouTuber愛莉莎莎一舉一動備受關注，她昨（2日）突在IG限動發布全黑圖，寫下19字，被外界質疑是心疼遭羈押的前民眾黨主席柯文哲。

愛莉莎莎昨晚在IG發布限時動態，第一則是一張全黑圖，第二則依然是全黑圖，但配上很小的白色文字：「看到別人受苦卻無能為力，比自己受苦還難受。」

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而在下一則限動中，她貼出帶親友練瑜伽的影片，寫下：「今年已經發願一年要做1000件善事，只願這個世界用愛對待彼此。」

▲愛莉莎莎貼出黑背景動態，遭懷疑內容在說柯文哲。（圖／翻攝愛莉莎莎IG）

愛莉莎莎的限動在Threads引起話題，有網友問：「有人知道愛莉莎莎 這麼po限動的用意嗎？」許多人認為她指的是柯文哲。

愛莉莎莎是柯文哲支持者，去年1月總統初總統大選開票時她，在IG限動貼出影片說：「因為作票才輸我真的無法喔。」質疑總統大選作票。之後她和轉發相關影音的20人，都遭中選會提告加重誹謗。去年10月，台北地檢署依罪證不足，將21人決議不起訴處理。







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