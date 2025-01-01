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五月天跨年免費唱「18萬人搶看」太驚人　冠佑1句話...團員當場氣炸

記者蔡琛儀／桃園報導

天團五月天在2025年的第一天，用音樂為歌迷帶來全新的開始，昨天的跨年演唱會，不僅在樂天桃園棒球場和2.5萬名歌迷倒數，也透過耗時2年製作，斥資9000萬的「FLY TO 2025 線上跨年演唱會」與世界各地歌迷跨年，目前在相信音樂YouTube頻道直播最多同時線上觀眾人數18萬，上線短短二個小時YouTube和微博累積超過250萬的觀看次數。

▲▼五月天桃園演唱會day4。（圖／相信音樂提供）

▲五月天昨晚的線上跨年演唱會線上同時有18萬人觀賞。（圖／相信音樂提供）

當歌迷跟著高歌與回憶時，最後五月天回到已逝的怪獸媽媽為他們準備大雞腿的那一天，而怪獸女兒詠詠也驚喜客串，一聲「阿嬤」，畫面感人催淚，讓五迷直呼2025年的第一刻就被五月天逼哭。

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今晚雖然現場下起濛濛細雨，仍澆不熄2.5萬五迷的熱情，瑪莎打趣說：「俗話說的好，遇水則發，現場的朋友你淋的越濕，你賺的錢就越多好不好。」阿信也說：「大家辛苦了，在這樣的天氣看五月天，向大家獻上最高的敬意。」還不忘叮嚀：「回去不要在社群上做任何形式的炫耀可以嗎？不然前幾天的人會說你們五月天為什麼對今天的人比較好，因為今天大家都辛苦了。」

▲▼五月天桃園演唱會day4。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天今晚在桃園開唱，現場雖有濛濛細雨，仍澆不熄歌迷熱情。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天桃園演唱會day4。（圖／相信音樂提供）

怪獸立刻接話：「你是說昨天不辛苦嗎？」阿信連忙說：「比較起來嘛，因為他們沒有淋雨。」演唱會主題是出道25週年，回顧當年五月天剛成軍，冠佑忍不住笑說：「25年前你們四個碰到我，是不是蒙受我照顧？」馬上引起全團暴動：「你沒收練團費嗎」、「還蒙受勒，阿不就很敢講。」惹得全場大笑。

冠佑說自己讓他們在練團室咖啡喝到飽，阿信對此也肯定：「因為有冠佑照顧，所以每次不管聽音樂或自己練習，待久了他也沒收錢，冰箱咖啡隨便我們喝，真的要謝謝冠佑，謝謝你，今天回去IG五月天一人一句謝謝你冠佑，沒有他可能看不到五月天，是個更酷的樂團！」 一句回馬槍再度讓滿場歌迷笑翻。

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