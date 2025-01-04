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FIFTY FIFTY首登台！「台韓混血成員」現除夕節目　同場還有大咖韓星

記者吳睿慈／台北報導

南韓美聲女團FIFTY FIFTY以一首〈Cupid〉紅遍全球，她們歷經前成員背叛離開公司後，日前加入新成員重生，出道以來沒來過台灣，4日證實即將來台參與過年節目《WE ARE我們的除夕夜》，活動將以「預錄」方式進行，並在1月28日播出。

▲▼ FIFTY FIFTY首度登台，預計參與除夕節目。（圖／翻攝自中華文化總會臉書）

▲FIFTY FIFTY首度登台，預計參與除夕節目。（圖／翻攝自中華文化總會臉書）

FIFTY FIFTY組成全新陣容後，推出全新作品《Love Tune》，主打歌〈SOS〉這次更推出了韓文和英文版本，完整音源和MV上線後，很快就掀起熱烈討論。她們活動頻頻，即將在近日首度來台演出，也是首次參與除夕節目，更是首度與台灣團體跨國、跨界合作演出。值得一提的是，FIFTY FIFTY老么ATHENA為瑞典籍台韓混血，相信台灣觀眾會感到相當親切。

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《WE ARE我們的除夕夜》演出陣容還有GENBLUE幻藍小熊，屆時除了FIFTY FIFTY以嘉賓身份來台演出，還有「大咖舞蹈老師」崔榮晙也將會到訪台灣，主辦單位神秘預告，FIFTY FIFTY將首度與台灣團體跨國合作演出，精彩內容全都在《WE ARE 我們的除夕夜》！

▲同場還有大咖韓星。（圖／翻攝自中華文化總會臉書）

▲同場還有大咖韓星崔榮晙。（圖／翻攝自中華文化總會臉書）

《WE ARE》打破傳統除夕節目型態，以跨界共演、世代共賞為核心，呈現台灣多元文化，陪伴大家回顧這個土地上發生的大小事。幕前演出陣容超過1OOO人，包含33組藝人、12組表演團隊、11所學校超過5OO位青年學子，並規劃11大主題、共計8名音樂總監依據主題打造節目內容。

文總春節特別節目《2025 WE ARE 我們的除夕夜》將於2025年1月28日晚間7時播出至翌日0時，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平台；國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕向全世界觀眾播送。詳細資訊請關注文化總會Facebook、Instagram粉絲專頁。

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