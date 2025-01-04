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陳泳希罕見「解放傲人美胸」噴鼻血　辣到媽媽發飆…怒冷戰1週

記者蔡琛儀／台北報導

新人歌手陳泳希剛在去年底發行首張專輯《當我不敢說》，近日也發布和VERA巴比合唱的歌曲〈吻過的遺憾〉，此外她也解鎖人生第一次國際時尚雜誌拍攝，日前拍攝《Marie Claire美麗佳人國際中文版》雜誌，大膽服裝突破以往尺度，大露南半球好身材。

▲▼陳泳希 。（圖／美麗佳人 國際中文版提供）

▲▼陳泳希首次上時尚雜誌，造型辣到讓媽媽火大。（圖／美麗佳人 國際中文版提供）

▲▼陳泳希 。（圖／美麗佳人 國際中文版提供）

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拍攝現場儘管有點害羞，但她仍展現專業態度，在專業服裝師與妝髮大師們的專業加持下，照片果然是又甜美又辣，讓陳泳希直呼是一次人生大突破，對照片極為滿意的她，雖然回家後被媽媽看見辣照兩人冷戰了一週，但她仍希望可以藉由這次的機會，展現她不同於平常純音樂人的多元魅力。

談到歌曲〈吻過的遺憾〉，陳泳希稱讚巴比超級會唱：「我有去錄音室聽他錄音，根本就是轉音王，而且在情感表達上非常濃厚，感染力很強。」巴比也對於這次的合作感到很開心，認為兩人詮釋唱歌的路線跟方法完全不一樣，相信會帶來與原版不同的感受：「這首歌聽覺上會有非常美妙的合作效果！」

▲▼陳泳希 。（圖／華研提供）

▲▼陳泳希和VERA的巴比合作歌曲〈吻過的遺憾〉。（圖／華研提供、踢帕娛樂提供）

▲▼VERA巴比。（圖／踢帕娛樂提供）

不過服裝造型也非常有自己風格的巴比，在看了陳泳希登上《美麗佳人》的大膽服裝之後，也忍不住傳訊息跟陳泳希說：「陳泳希？！你到底想樣？請麻煩妳的造型師做一套男版的給我！吼，陳泳希妳真的惹到我了！」又讚美又吐槽的好交情溢於言表，看得陳泳希哭笑不得。

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