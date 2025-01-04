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鄭宜農也參加《魷魚遊戲》？　與韓女歌手大玩「生存版大風吹」內幕曝

記者蔡琛儀／台北報導

金曲台語歌后鄭宜農推出新歌〈寬寬仔來到祢的面前〉，特別邀來兩度榮獲「韓國大眾音樂賞」大獎的南韓詩人歌手李瀧合作演唱，首創全球首支融合台語與韓文的合作曲。

▲▼鄭宜農、李瀧〈寬寬仔來到祢的面前〉。（圖／邊走邊聽有限公司、Fantimate提供）

▲鄭宜農與南韓歌手李瀧合作歌曲〈寬寬仔來到祢的面前〉。（圖／邊走邊聽有限公司、Fantimate提供）

首次踏出舒適圈與南韓音樂人李瀧合作，對鄭宜農來說也是一大挑戰及磨練，除了要克服因語種、文化不同所造成的隔閡，彼此在音樂創作上呈現想法的差異，讓鄭宜農坦言兩人在剛開始合作時有遇到意見衝突的狀況，「剛開始我跟製作人期望把這首歌所探討主題的內容，透過結合潮流音樂曲風編曲產生更多可能性，但一開始把demo丟給李瀧後卻發現她是非常抗拒這樣潮的編曲。」

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鄭宜農解釋：「她比較著重於歌詞本身的意義與精神，認為太多的裝飾會磨滅掉想法的力量。」她更坦承為了歌曲求好兩人還彼此僵持了一陣子，苦笑說：「我是在創作上領域性很強的人，所以當初得知她的反應後有點情緒小暴走，結果可憐的是中間幫我們傳話的工作夥伴！」所幸兩人經過多次溝通了解彼此想法後，不僅完成了這首兼具潮流藝術性及歌曲溫度的傑作，還因此增進彼此情誼成為音樂上的好友。

▲▼鄭宜農、李瀧〈寬寬仔來到祢的面前〉。（圖／邊走邊聽有限公司、Fantimate提供）

▲鄭宜農與李瀧音這次合作成為好友。（圖／邊走邊聽有限公司、Fantimate提供）

此外，鄭宜農遠赴南韓拍MV，與李瀧大跳古代儀式舞蹈「強羌水越來」，象徵人類為了生存發揮堅毅精神而戰；而MV中呈現「生而為人」為了「生存」而設計了「大風吹」遊戲，讓鄭宜農與李瀧在爭奪座位遊戲上搶得你死我活，隱喻大家面對資源分配不均的社會時，為了繼續存活陷入把他人排擠掉的困境，宛如《魷魚遊戲》翻版。

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