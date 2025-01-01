記者蔡宜芳／綜合報導

台北101每年都會施放跨年煙火，吸引大票民眾朝聖。然而，女主播羅意瑾1日分享在街上跨年的影片，竟和上百人一起「找錯101」，她為此傻眼直呼「不可能欸」，吸引大票網友圍觀。

▲羅意瑾到街上朝聖101跨年煙火。（圖／翻攝自Instagram／yijinlo_o）

羅意瑾1日在社群上傳前一晚於街頭迎新年的影片，畫面中，大家看著寫有「❤TW」的大樓一起倒數，但是數到1時，大樓卻沒有放出煙火，一旁還有路人質疑朋友說「數太早了吧」、「就說你數太早了吧」，結果後來大家才發現根本看錯建築物。

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▲民眾誤將台北天空塔誤認為台北101。（圖／翻攝自Instagram／yijinlo_o）

在羅意瑾分享的影片中，路人們不斷爆氣「你在那邊點什麼燈啦」、「一直在想為什麼它上面沒有數字在倒數」，對話十分爆笑；而羅意瑾也搞笑表示：「到底憑什麼寫I love Taiwan跟2025，它應該要寫I'm not 台北101才對吧！」並詢問網友：「所以，這棟是什麼啦？？？？誰給我答案！」

▲羅意瑾分享看煙火看錯棟的烏龍過程。（圖／翻攝自Instagram／yijinlo_o）

對此，有網友留言指出該棟建築物是台北天空塔，而且每年都有人看錯，「就算是站在市府前面都會有人拍錯」、「去年也是同位置同場景發生過一模一樣的事情」、「笑死，難怪想說今年看煙火的人怎麼會分成兩坨，那邊要吃煙喔」。