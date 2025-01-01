賈永婕認101跨年煙火「緊急取消6000發」　揭內幕：本來應該更美

記者蔡宜芳／綜合報導

女星賈永婕在去年9月上任台北101董事長，卻因國慶煙火太短遭到質疑，也使得跨年煙火施放環節備受關注。不過，此次101跨年煙火廣受好評˙，賈永婕1日也在社群分享心情，更揭密其實原本的煙火設計更美，但無奈之下取消了6000發。

▲賈永婕為準備台北101跨年煙火備感壓力。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕表示，在倒數10秒的時候，心情既期待又緊張，深怕會被破壞電腦線，讓煙火無法順利釋放，「看看我這陣子的被害妄想症有多重，啊就真的很多人一直來弄我啊。」她坦言，從一上任就知道101跨年煙火是她的重要責任，因此花了大量心思和時間，進行了無數次會議，調整色彩、佈局花色和音樂。

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對於今年的101煙火被許多人稱為史上最美、最長的一次，賈永婕透露，其實原本應該更美，因為煙火擊發數是去年的兩倍，加長了一分鐘，且原計劃有6000發七彩懸浮絢爛煙火。但三天前在安全巡視時，因為無法排除掉落的安全疑慮，她毅然決然地取消了這部分煙火，雖然有些遺憾，但她也希望今年年底能補給大家。

▲賈永婕坦言取消了6000發煙火。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕強調，101煙火是世界上少數在都會精華區施放的高樓煙火，其施放難度與危險性超乎想像，除了天候、風向和煙的影響，101煙火還需要嚴控花火發射的範圍，避免落焰傷害和噴射到鄰近建築。這次煙火的投射由精準的電腦控制，大樓內密布電子控制線，準備時間長達數個月，動員上百人參與，甚至消防局也逐層檢查與指揮，「難過的是因為管制，101商場需提早結束營業，出入口管制，不能像週邊商場延長營業，享受人潮商機！哈哈哈算了敦親睦鄰，做了這麼多的努力是不容許有一絲的風險。」

賈永婕表示，如果因為取消6000發煙火而被罵，自己也只能認了，「我還是一樣坦蕩蕩！」一番話引網友紛紛留言肯定「今年的煙火真的特別好看」、「這次的煙火真的好漂亮，可以用嘆為觀止來形容」、「今年的煙火秀跟以往真的很不一樣，超驚豔的表現，感覺很棒」。

▲賈永婕表示今年底期望可以補給大家沒有放到的煙火。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

【賈永婕全文】

感謝文

倒數10秒的時候我是期待又緊張的。深怕我的惡夢會實現，就是有人把電腦線破壞54321安靜無聲⋯⋯⋯看看我這陣子的被害妄想症有多重，啊就真的很多人一直來弄我啊

打從一上任我就知道101跨年煙火，這件事情非常重要也是董事長極大的責任，所以前前後後花了很多的心思，開了無數個會議，調整色彩，佈局花色，音樂！

很多人說這是史上最美、最長的101煙火。這當中有很多巧妙的故事，我是施了一點小魔法讓煙火加長加量不加價還多了雷射光束。如果想知道什麼小魔法的話呢？請在三年後買我的書賈董日記

其實今年煙火本來應該更美的！之前沒有曝光今年的煙火擊發數是去年的兩倍左右，加長了一分鐘還是一樣璀璨奪目（感謝廠商炬秀愛賈董）！要跟大家報告的是，這次原本有一個非常精彩的七彩懸浮絢爛煙火，因為他會停留在空中的時間比較長色彩特別璀璨，總共6000發。煙火都已經全部進場了預計安裝，三天前我安全巡視時，因為無法排除掉落的安全疑慮，被我斷然取消。

101煙火是世界上少數在都會精華區施放的高樓煙火，施放的難度與危險性超乎大家的想像！101煙火除了面對天候，風向，煙的影響，有別於大家常見的空曠區施放的高空炸裂發散型的花火，101的煙火必須嚴控花火發射的範圍，落焰區需要完全禁空避免傷害，也要避開噴射到隔壁鄰房！ 煙火的投射由精準的電腦控制，大家很難想像整棟大樓密布電子控制線！這種高樓展演型的煙火費用是數倍於傳統煙火，準備時間也長達數個月！101團隊需要動員上百人，消防局也出動好多人逐層安全檢查與指揮！難過的是因為管制，101商場需提早結束營業，出入口管制，不能像週邊商場延長營業，享受人潮商機！哈哈哈算了敦親睦鄰

做了這麼多的努力是不容許有一絲的風險，我毅然決然的取消了那6000發煙火，有點小遺憾，賈董今年底再想辦法補給大家喔！ 如果被罵我也認了，我還是一樣坦蕩蕩！感謝101團隊的努力！We are Team 101

感謝所有的金主爸爸謝謝你們讓我們2025年第一刻就璀璨幸福。

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還有感謝老天爺保佑給力！