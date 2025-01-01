101煙火紅到國際！天團聯合公園成員轉發了　台粉驚喜狂讚：歷年最美

記者田暐瑋／綜合報導

台北101煙火秀長達6分鐘，搭配Team Taiwan棒球英雄光雕秀，獲得不少民眾讚美這次的煙火秀超級漂亮，堪稱歷年最美，音樂也搭配得很好，連國外天團聯合公園成員都忍不住轉發，讓粉絲相當驚喜。

▲聯合公園。（圖／華納提供）



賈永婕上任後的第一次101煙火大受好評，連國外天團聯合公園（Linkin Park）的DJ喬瑟夫·韓（Joe Hahn）都發文轉發101煙火，寫下：「2024年真是一段旅程。回想起來，這是一個充滿掙扎與收穫的年份。我對我的朋友和家人滿懷感激與愛意。我的新年願望是以感恩的心態珍惜我所擁有的一切，並以清晰的心境迎接2025年的生活。我祝願大家平安、幸福和愛。」

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▲聯合公園成員轉發101煙火。（圖／翻攝自聯合公園IG）



在喬瑟夫發文後，短短11個小時就有超過萬人按讚，聯合公園官方IG也轉發到限時動態，讓台灣粉絲驚喜不已。這次台北101跨年煙火的主題為「Team Taiwan Champion」，時長為5＋1分鐘，除了煙火秀之外，還有Team Taiwan棒球英雄光雕秀，不少人在Threads上留言讚美台北101煙火秀，「歷年最美」、「101煙火好棒，音樂也搭得好」、「煙火超漂亮，跟以前都不一樣，果然賈董真懂」。

▲聯合公園成員轉發101煙火。（圖／翻攝自聯合公園IG）



賈永婕1日凌晨在Threads、臉書等社群平台上發文，幽默表示，「煙火放完心中大石放下了。賈董應該不用跳海吧？」並大力感謝101團隊、交通部觀光署、中華電信、台灣證交所、國泰金控的協助，同時也希望網友們可以多給她一些影片，她想看看不同角度的煙火，「終於我要先好好睡一覺！最近練游泳有一點累。2025新年快樂！」