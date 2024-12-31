SUPER JUNIOR-L.S.S.跳到脫衣！當場問侯友宜：明年可以來嗎？

記者許逸群／台北報導

韓國天團SUPER JUNIOR-L.S.S.擔任「閃耀新北1314跨河煙火」壓軸演出，今晚在淡水漁人碼頭熱鬧登場。他們一登場立刻讓全場尖叫聲不斷，一開場不囉唆，就是多首勁歌熱舞連發，幾乎全場觀眾無人不舉起手機狂拍，形成一個驚人的畫面，可見他們的人氣。

▲SUPER JUNIOR-L.S.S.嗨翻全場。（圖／翻攝新北市文化局YouTube）

SUPER JUNIOR-L.S.S.成員利特、始源與神童帶來一連串的勁歌熱舞，空檔期間，他們不忘與粉絲互動。始源開心地說：「我是你們的帥哥！你們也喜歡我們嗎，希望你們喜歡我們的舞台。」一開口就讓全場尖叫聲不斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲全場觀眾拍不停。（圖／翻攝新北市文化局YouTube）

有趣的是，當神童、利特在與粉絲分享近況互動時，只見一旁的始源突然脫下外衣，讓神童忍不住問：「你怎麼了？」始源笑說：「我現在很熱，因為你們的熱情很棒，直到上台前，健康（身體）不是很好，但是現在沒問題，所以我們結束後要去吃火鍋！」

▲SUPER JUNIOR-L.S.S.送「合體愛心」給粉絲。（圖／翻攝新北市文化局YouTube）

不僅如此，神童也幽默地說：「我曾說過想跟台灣的女生結婚，我今天跟成員來的時候，有說台灣的女生好漂亮喔、我想跟台灣女生談戀愛。」始源也證實：「他從機場來的時候有講。」話鋒一轉，神童對台前粉絲說：「拿著利特、始源牌子的你們都淘汰。」

此外，SUPER JUNIOR-L.S.S.看到滿場的民眾，感動地說，希望之後可以常來，還突然看向新北市長侯友宜：「明年可以來嗎？」在疑似獲得肯定的答案後，他們也開心地說：「那我們就固定，以後每年12月31日都要來！」讓全場觀眾嗨到不行！