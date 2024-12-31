看不爽趙露思生病延燒多日！　陸媒體人開砲：一點破事熱搜掛一週

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸人氣女星趙露思驚傳罹患失語症，停工專心休養，沒想到隨後爆出被經紀公司老闆辱罵毆打，趙露思的女星好友朱銳在31日發聲，並附上和趙露思於22日的對話內容，一句「救救我」再度引發關注，衝上了熱搜。對此中國《體壇周報》記者公開批評，直接大罵「一點破事在熱搜掛一週，2024最後一天都不消停」。

▲趙露思生病爆出一系列風波。（圖／翻攝自趙露思官方微博）

《體壇周報》記者王瑋晨在微博上擁有百萬粉絲，是相當知名的媒體人，不時會在微博分享時事看法，由於趙露思的一連串風波每天在微博上熱搜，31日晚間他忍不住發文批評「一點破事在熱搜掛了一週了。又是生病，又是被打的。」還進一步喊話趙露思：「生病麻煩住院，被打麻煩報警，想解約麻煩找律師。天天生病求救找網友能幹啥，2024最後一天都不消停。」並且戴上了熱搜關鍵字「趙露思 救救我」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王瑋晨貼文。（圖／翻攝自王瑋晨微博）

王瑋晨發文以後引來不小的抨擊，對此他再度發出數則貼文表示「好傢伙，一下捅了馬蜂窩了，沒有針對趙露思本人的意思哈。」他表示自己只是看不慣明星的私事搶佔公共資源，直言「相信也不是趙露思本意，屬於團隊好心辦壞事了。」另一則貼文則無奈「兄弟們，火力太猛頂不住了。向趙露思及其粉絲老師道歉，不應該在未知事情全貌的情況下隨意評論。祝趙露思老師早日康復，繼續通過精湛的演技為大家貢獻優秀的影視作品」。