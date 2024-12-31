丫頭雪梨跨年「解放挖洞泳衣」！外露超有料上圍 全身透視被看光

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）2024年經營電商交出漂亮成績單，邁入新年前夕，由於剛好要飛往澳洲辦事，便決定留在當地跨年，並在社群網站分享必去景點，也就是邦迪海灘（Bondi Beach），解放泳衣的影片至今已吸引破千人按讚。

▲丫頭準備在澳洲跨年。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



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畫面中，可以看到丫頭隨興紮起頭髮，戴上白色藤編帽，身穿相當顯白的粉紅色泳衣，中間有挖空剪裁，辣露東西半球，搭配白色透視罩衫，若隱若現出纖細腰身和穠纖合度的雙腿線條。

▲丫頭穿透視罩衫。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



丫頭此行是和演員楊晴等一群友人出遊，除了在邦迪海灘玩水、享受日光浴，「美到如果我住這，我每個禮拜都來」，還一起去了魚市場，清涼率性穿搭非常吸睛。

▲▼丫頭和朋友一起出國。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



即將迎來2025，被問到想對今年的自己想說的話，「今年有很多新的大突破，不論結果好壞，妳都盡力了」，丫頭說道。她給自己打70分，希望來年能有更多成長的空間，「第一次在澳洲跨年蠻期待的，2025新希望，遇到好人好事好幸運，遠離壞人壞事壞衰運。」