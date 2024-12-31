2025跨年懶人包！「各地晚會卡司、轉播」一次看　5組大咖韓星都來了

記者田暐瑋／綜合報導

2024年即將邁入尾聲，全台各地紛紛公佈跨年活動的嘉賓陣容，今年除了一眾台灣明星外，Apink、Super Junior、輝人、SANDARA PARK（Dara）等多組韓星，也都將親臨台灣開唱。以下《ETtoday星光雲》整理了全台18場跨年活動的卡司及相關資訊，帶你一次掌握！

▲2025全台跨年活動一次看。（圖／記者田暐瑋製表，點圖可放大）



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▲今年有多組韓星來台參與跨年演出。（圖／左上：翻攝自X／Apink、左下：高雄市政府提供、右下：台中市政府提供、右上：寬寬提供）



【北部】

台北

臺北最HIGH新年城2025跨年晚會

地點：台北市政府東南廣場

時間：2024年12月31日 19:00 至 2025年1月1日 01:00

主持人：Lulu 黃路梓茵、威廉、風田、謝雨芝

表演嘉賓：

Apink（南韓女團）、ENERGY、宇宙人、八三夭、怕胖團、TRASH、Dragon Beauties 小龍女（啦啦隊）、孫振（巴黎奧運霹靂舞國手）與City4舞團、HRC Beast Shadow（舞團）、RayRay（DJ）、戴佩妮、Karencici、J.Sheon、楊乃文、李聖傑、黃宣、梁詠琪

直播平台：

電視／TVBS 56頻道、公視、小公視

網路／台北旅遊網FB、臺北市政府YouTube、LINE TODAY、公視+、TVBS新聞網、TVBS NEWS YouTube

▲▼Apink、Energy將登上台北跨年晚會舞台。（圖／上：翻攝自X／Apink、下：翻攝自Facebook／Energy.official）





台北101高空跨年煙火派對（需購票）

地點：台北101景觀台

時間：2024年12月31日 22:00 至 2025年1月1日 01:00

售票平台：KKday（售完為止）

表演嘉賓：

?te壞特、李浩瑋、王艷薇、許凱皓、ChrisFlow（唐仲彣）、周子益、LILIUM、(Ar)Tone、YQB、Giorgio Leone

圓山跨年夜（需購票）

地點：圓山大飯店12樓大會廳

時間：2024年12月31日 20:00 至 2025年1月1日 00:30

售票平台：KKday（售完為止）

主持人：林亞黎

表演嘉賓：樂天女孩-慧慧&巫苡萱&阿布舞、天爵樂團、MC耀宗、MC盧森、DJ Mister493

新北

閃耀新北1314跨河煙火

地點：淡水漁人碼頭、八里左岸

時間：2024年12月31日 15:00 至 21:00

主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵、韓艾婷

表演嘉賓：

Super Junior-L.S.S.（南韓男團）、U:NUS、宇宙人、板凳樂團、OPEN!家族家族、卓文萱、范逸臣、孫淑媚、梁舒涵、陳勢安、許富凱、葛西瓦

▲▼「閃耀新北1314跨河煙火」壓軸嘉賓是SUPER JUNIOR-L.S.S.（神童、始源、利特）。（圖／翻攝自Facebook／新北市文化局）



新竹

大新竹跨年晚會「共創新城、閃耀竹夢」

時間：2024年12月31日 18:00 至 2025年1月1日 00:30

地點：竹北市縣政六路

主持人：黃豪平、陳大天、夏和熙、鏝鏝、DJ 圓圓

表演嘉賓：

慕獅女孩（啦啦隊）……（完整卡司待公佈）

宜蘭

2025 璀璨蘭城 幸福宜市

時間：2024年12月31日 17:30 至 2025年1月1日 00:30

地點：宜蘭運動公園

主持人：待公佈

表演嘉賓：動力火車、babyMINT、八青哥、李吳兄弟、莊錠欣 Elkie、斑恩、張若凡、林桉 Anzio……（完整卡司待公佈）

【中部】

台中

2025台中跨年晚會

時間：2024年12月31日 18:00 至 2025年1月1日 01:00

地點：水湳中央公園

主持人：待公佈

表演嘉賓：

輝人（南韓女星、女團MAMAMOO成員）、告五人、W0LF(S)五堅情、玖壹壹、Ozone、GX-鼓鼓呂思緯&蕭秉治

直播平台：

三立都會台、台視、台灣大哥大MyVideo

▲▼輝人（上）、告五人將參加台中跨年。（圖／台中市政府提供）



2025傳說對決 麗寶跨年演唱會

時間：2024年12月31日 22:00 至 2025年1月1日 00:30

地點：麗寶樂園渡假區第二停車場

主持人：待公佈

表演嘉賓：

魏如萱、南西肯恩、JOYCE就以斯、吳獻Osean、美秀集團、GX-鼓鼓呂思緯&蕭秉治……（完整卡司待公佈）

雲林

2025西螺跨年晚會



時間：2024年12月31日 16:15 至 2025年1月1日 00:30

地點：西螺大橋西側草坪

主持人：林佩遙、李祐誠

表演嘉賓：

王識賢、謝金晶、杜忻恬、77Ke 柯棨棋、蘇宥蓉、英成晞、JUD 陳泳希、戴梅君、YOYO家族-鳳梨哥哥&橘子姐姐

▲西螺跨年晚會卡司。（圖／翻攝自Facebook／西螺鎮公所）



劍湖山世界 2025超越快樂-摩天輪跨年煙火秀（需購票）

時間：2024年12月31日 18:30起

地點：劍湖山世界主題樂園

主持人：沐妍、顥文

表演嘉賓：

家家、KIRE、陳忻玥、李杰明、米亞若、麗小花、董育君、ZX 芷軒、球球 陳涵瑜、王相文、Ukaz Bai、Zi、T.Rock高定言、KNI9HT BEAT、SOUL BEATS 星動力娛樂、曼斯特專業舞蹈團

嘉義

2025 全嘉藝起來跨年晚會

時間：2024年12月31日 18:00 至 2025年1月1日 01:00

地點：嘉義市立體育場

主持人：陳漢典、木木 林葦妮

表演嘉賓：

滅火器、脆樂團、FEniX、BOOM！怪物星人、OPENsi、沈文程、邱軍、廖士賢、妖嬌、孫肇谷、翁鈺鈞、潘宇謙

直播平台：

電視／民視台灣台（21:00起）

網路／四季線上官網&APP、「嘉義+1 We Chiayi」FB粉專&Youtube

▲嘉義跨年卡司。（圖／翻攝自Facebook／嘉義+1 We Chiayi）



【南部】

台南

2025 台南好Young跨年晚會

時間：2024年12月31日 18:30 至 2025年1月1日 00:30（暫定）

地點：永華市政中心西側廣場

主持人：待公佈

表演嘉賓：

李俊昊（韓國男星）、@onefive（日本女團）、玖壹壹、孫盛希、曾沛慈、GENBLUE 幻藍小熊、FEniX、AcQUA源少年……（完整卡司待公佈）

高雄

2025高雄跨年晚會

時間：2024年12月31日 18:55起

地點：高雄夢時代廣場

主持人：歐漢聲、蔡昌憲、陳明珠

表演嘉賓：

SANDARA PARK（Dara，南韓女星）、徐佳瑩 、 盧廣仲、 滅火器、告五人、 麋先生、阿跨面、U:NUS、GENBLUE 幻藍小熊、BBOY NANA、Yappy、芮鯊RapShark、Wing Stars（啦啦隊）

直播平台：

ETtoday新聞雲、華視、年代、中華電信MOD、LINE TODAY、HamiVideo、華視Youtube

▲SANDARA PARK將登上高雄跨年晚會舞台。（圖／高雄市政府提供）



屏東

2025歌舞昇屏 High歌之夜

時間：2024年12月31日 19:00 至 2025年1月1日 00:30

地點：屏東縣立體育館前大草皮

主持人：DJ Dennis、DJ 凱莉

表演嘉賓：

韋禮安、陳華、理想混蛋、小樂 吳思賢、9m88、柯有倫、竇智孔、U:NUS、呂植宇、KAXA、大成

2025嘻哈大里港來跨年唷！

時間：2024年12月31日 20:00 至 2025年1月1日 00:30

地點：里港過江河堤公園

主持人：陳昭瑋、美珊

表演嘉賓：

許富凱、戴愛玲、邱軍、阿跨面、曾瑋中、莊振凱、蘇宥蓉、芮鯊RapShark、馮偉傑、一綾

【東部】

花蓮

2024-2025花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會

時間：2024年12月31日 20:00起

地點：東大門廣場

主持人：待公佈

表演嘉賓：

Tyson Yoshi（香港男星）、Matzka、怕胖團……（完整卡司待公佈）

▲香港歌手Tyson Yoshi將出席花蓮跨年晚會。（圖／花蓮縣政府提供）



台東

2025台東跨年晚會-東漂去旅行

時間：2024年12月31日 19:00 至 2025年1月1日 00:30

地點：台東市海濱公園

主持人：待公佈

表演嘉賓：

熱狗 MC HotDog 、頑童MJ116 、熊仔、魏如昀、洪佩瑜、李權哲、JADE、葉璦菱、王若琳、蘇慧倫、許含光

【離島】

金門

2025 樂福金門閃耀迎新

時間：2024年12月31日 19:00 至 2025年1月1日 00:30

地點：金湖鎮新市里籃球場（山外車站對面）

主持人：待公佈

表演嘉賓：荒山亮、林芯儀、吳汶芳、蔡家蓁、王晴、張文綺、郭忠祐、宜芳、杯緹、伍浩哲、林希子、陳宏銘、泡芙姐姐