賴慧如罕見公開合體7歲女兒！侯怡君喊話《好運來》收視破6請雞排

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》自播出以來，收視屢創新高，深受觀眾喜愛。為感謝粉絲的支持，劇組特別於29日在台南舉辦粉絲見面會，主演侯怡君、謝瓊煖、蘇晏霈、賴慧如、米可白主要演員全數到場，與近千名粉絲共襄盛舉，場面熱鬧非凡。

▲《好運來》侯怡君、謝瓊煖、蘇晏霈、賴慧如、米可白到台南舉辦見面會。（圖／民視提供）

活動一開始，侯怡君、謝瓊煖、蘇晏霈、賴慧如、米可白五位演員馬上發送福利，將《好運來》海報以及娘家益生菌送給忠實觀眾。而劇中經常獻唱的米可白，本來也想原音重現，只是重感冒的她，還在猶豫之時，蘇晏霈馬上貼心舉手說要幫她唱，連忙被大家制止，最後還是由賴慧如的《心花開》揭開序幕，瞬間點燃全場氣氛。

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▲《好運來》侯怡君、謝瓊煖、蘇晏霈、賴慧如、米可白到台南舉辦見面會。（圖／民視提供）

隨後，《好運來》主演跟民眾一起玩遊戲，在「大吉大利好運來」這一關，參賽者為了踩在報紙上不落地，有人甚至揹起侯怡君，就為了有跟偶像自拍的機會，現場眾人玩得不亦樂乎。值得一提的是，賴慧如的愛女「恩恩」也到現場支持媽媽，並努力一起玩遊戲，相當吸睛。

▲賴慧如跟女兒恩恩一起玩遊戲。（圖／民視提供）

侯怡君在見面會上透露，從現在開始，自己演的角色「好運」即將展開復仇之路，將在林家掀起一陣風暴，保證大家看得開心。而她也豪氣承諾，只要收視率破6，就會帶著原班人馬重返台南，請客6000份雞排，話一說完讓現場粉絲歡聲雷動，更加期待《好運來》未來的發展。

▲《好運來》侯怡君、謝瓊煖、蘇晏霈、賴慧如、米可白到台南舉辦見面會。（圖／民視提供）

除了侯怡君的承諾，其他演員也分享了許多拍攝趣事。謝瓊煖透露，她在劇中除了挑戰女打仔角色，還有跟楊慶煌有比較親密的互動，讓她直喊害羞。劇中的女兒米可白則補充說很喜歡他們家的互動，大家拍戲都很溫暖，只不過戲裡自己有很多需要清唱的時候，讓她直呼膽戰心驚，但也透露與藍葦華的感情線將有更精彩的發展。

▲《好運來》謝瓊煖、米可白到台南舉辦見面會。（圖／民視提供）

賴慧如則表示，這次飾演的角色不僅要面對禁忌之戀，還要管教妹妹的不倫戀，相當燒腦但演得很過癮；而飾演第二代的蘇晏霈則表示，為了演出中醫角色，勤做功課，甚至還學習把脈，雖然還沒出場，但演員功課也很多。

▲《好運來》侯怡君、謝瓊煖、蘇晏霈、賴慧如、米可白到台南舉辦見面會。（圖／民視提供）