香港捕獲野生《甄嬛》皇后！　蔡少芬商場拍廣告「私下超親切」

▲讀者日前在香港商場巧遇蔡少芬拍廣告。（圖／翻攝網路／讀者提供／CTWANT提供）

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蔡少芬因出演《後宮甄嬛傳》創下演藝事業高峰，所詮釋的烏拉那拉氏宜修皇后一角深植人心。日前有本刊讀者在香港金鐘太古廣場看見熟悉面孔，原來是蔡少芬正在拍攝廣告，她露出溫柔婉約笑容，跟劇中大反派惡毒模樣頗反差。

讀者日前到香港金鐘太古廣場，發現聚集大量群眾，原來是蔡少芬正在Joyce Beauty.拍攝廣告，她一身現代女強人幹練打扮，西裝外套，化上紅唇，配上引人注目的飾品，在休息期間，她耐心在旁等候，雙手垂下交握，露出謙和溫柔的笑容，與其剽悍、強勢的螢幕形象不同，私下頗為親和。

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《後宮甄嬛傳》播畢距今已12年之久，但仍有不少劇迷二刷三刷回味，近年買下版權的八大電視台，連三年在春節期間24小時不間斷馬拉松直播，已成為許多人過年固定行程之一。其中，蔡少芬飾演的烏拉那拉氏宜修皇后是劇中最大反派，手段陰狠，令觀眾恨的牙牙癢。其實蔡少芬原本是製作方女主角「甄嬛」第一人選，但她因覺得自己國語不夠流利、加上當時懷孕，忍痛辭演了女主角，改演大反派皇后，她打趣說：「幸好我的角色是皇后，我都是坐在那邊看別人跪我。」

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