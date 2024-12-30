啦啦隊女神林岱縈想嫁了！絕美婚紗照曝光　前世情人急阻擋：體能要先贏我

記者孟育民／台北報導

「零死角女神」林岱縈昨（29日）慶祝出道11年，粉絲為她舉辦「快樂生出來」生日會，她也人生首次穿上婚紗，盛裝打扮「絕美造型」稱說：「我就是任性的公主！」她也自嘲很像是在舞龍舞獅。好友韓籍啦啦隊安芝儇、南珉貞也透過視訊直播，向岱縈獻唱中文版生日快樂歌，中、韓文交雜，雞同鴨講的趣味連連，安芝儇還約定好要跟岱縈一起出門遊玩，而南珉貞則是說要來岱縈家裡玩。

▲林岱縈慶祝出道11年舉辦生日會，特別穿上婚紗。（圖／紅心字會提供）

生日會前一天，林岱縈也特地帶著粉絲到萬華龍山寺拜月老，她說「很多粉絲都是從我出道以來就開始支持我的，他們見證了我的成長，也陪伴著我走過人生低潮，數不盡的美好時光，他們使我感受到愛與被愛，真的很幸福；而我也希望他們可以很幸福，所以我帶著他們一起去求月老，讓單身的可以找到好對象、有伴的可以更甜蜜。」林岱縈則是在神明面前，祈求自己可以「有好人緣」演藝路上能有貴人相助，有更多作品讓觀眾喜愛。她也不忘補充，希望明年可以向月老還願。

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▲林岱縈前一天還去拜月老廟。（圖／紅心字會提供）

生日會上，爸爸也驚喜現身，岱縈驚呼說，我爸是要來牽女兒出嫁嗎？爸爸也搞笑說：「我今天是新郎吧！女兒就是爸爸的前世情人。」岱縈也回說，昨天才向月老許願，今天我的前世情人就出現，那等下結束我是不是要去向月老還願了。粉絲也自創歌曲「暗戀」向女神告白示愛，結果岱縈爸爸就說，等下去跟我比賽拉單槓，體能要贏我，才合格。

▲林岱縈爸爸驚喜現身。（圖／紅心字會提供）

林岱縈也分享自己的生日願望，希望大家身體健康平平安安，自己可以繼續開心地唱歌跳舞、做自己喜歡的事、有更多的戲劇演出機會。近期積極投入公益活動的她，也期待自己透過自身影響力，去幫助更多有需要的弱勢族群和流浪動物；她說，今年對我來說是非常有意義的一年，自從遇見「紅心字會」之後完成了很多大大小小的事，讓我在愛與被愛中度過，找回了很多我以為已經遺忘的東西。