吳淡如弟「朝聖五月天坐第一排」　她急上火線曝來源：不是公關票

記者王靖淳／綜合報導

五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會新年特別版，28日起在樂天桃園棒球場揭開序幕，現場2.5萬歌迷不畏戶外寒風盡情揮舞著螢光棒，就連藝人吳淡如的弟弟和弟媳都到場朝聖，不過第一排的票券來源卻遭到外界質疑。為此，吳淡如事後透過臉書發文解釋，門票是高中學妹送給她的生日禮物，同時也強調，「肯定不是公關票。」

▲吳淡如送弟弟五月天演唱會門票。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

吳淡如透露，日前收到高中學妹特地準備的生日禮物——五月天演唱會第一排門票。她笑稱，這張票「肯定不是公關票」，還提到自己之前看周杰倫的演唱會時，也是親自掏錢購票。然而，這次未能親自前往，她感到些許遺憾，「為什麼我剛好無法出席呀？」

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▲五月天28日在桃園開唱。（圖／相信音樂提供）



吳淡如解釋，由於演唱會當晚她正從外地搭機回台，無法如願參加這場演唱會。她的女兒和老公則選擇另外一天欣賞五月天的表演。為了不浪費這張珍貴的第一排門票，她決定將它轉送給弟弟與弟媳，因為弟弟是五月天的忠實歌迷，每首歌都能跟著唱。為此，吳淡如向弟弟稱讚自己：「姊姊對你最好了！有這麼好的姊姊，全家都很幸福。」