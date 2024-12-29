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終極反派是他？梁朝偉傳加盟《魷3》　劉嘉玲2年前IG洩密⋯片商立場早曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣劇集《魷魚遊戲2》已經於26日全球公開，影帝梁朝偉過去曾被瘋傳加盟《魷魚遊戲》，當時製作方已經否認過一次，如今第二季播畢，網路上又開始瘋傳梁朝偉加盟第三季，更挖出2年前劉嘉玲IG貼出的合照，使得消息再度傳開，但根據港媒《香港01》報導，梁朝偉不會加盟《魷魚3》。

▲▼終極反派是他？梁朝偉傳加盟《魷3》　劉嘉玲2年前IG洩密⋯片商立場早曝光（圖／翻攝自HYBE LABELS YouTube）

▲網友瘋傳梁朝偉要加盟《魷魚3》。（圖／翻攝自HYBE LABELS YouTube）

製作商Netflix早就公布2、3季一起拍，如今第二季播畢，令大批劇迷期待第三季上線之日。下一季的劇情、人物也因此引起瘋猜，梁朝偉過去曾被瘋傳加盟《魷魚遊戲》，如今戲劇繞潮再起，網友再度掀出梁朝偉2022年與導演黃東赫的合照，劉嘉玲曖昧寫著文字「Let'splaySquidgame」、「Ready for 《Squid Game》」，更標註《魷魚遊戲》官方IG帳號，頓時引起網友熱議。

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▲▼▲▼終極反派是他？梁朝偉傳加盟《魷3》　劉嘉玲2年前IG洩密⋯片商立場早曝光（圖／翻攝自劉嘉玲IG）

▲▼劉嘉玲2年前IG貼出黃東赫與梁朝偉的合照，導致全球的人都以為梁朝偉要加盟《魷魚2》。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）

▲▼▲▼終極反派是他？劉嘉玲2年前IG貼出黃東赫與梁朝偉的合照，導致全球的人都以為梁朝偉要加盟《魷魚2》。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）

不僅如此，Threads更瘋傳一則梁朝偉加盟《魷魚遊戲3》的消息，內容直指他預計參演最終Boss，還有導演黃東赫的受訪內容，文章講得煞有其事，但其實這篇文章在韓網搜尋不到原文，且製作單位早已否認過梁朝偉參演，只是《魷魚遊戲2》上線使得假消息再度瘋傳。

▲（圖／翻攝自threads）

▲threads瘋傳假消息，此消息在韓媒找不到原文。（圖／翻攝自threads）

根據《魷魚遊戲3》上線消息，導演黃東赫26日接受《美聯社》採訪，他表示「第三季會更好看」，並表示「下半段會是完全不一樣的氛圍」，至於下一季上線的時間點，他正面回答「應該快要公佈了，會與Netflix協商好，可能會落在2025年的夏天或秋天播第三季」。

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