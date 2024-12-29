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六月爆婚變「挽救13年婚姻」！　于美人聽關鍵字作勢離場...暖心發聲

記者孟育民／台北報導

女星六月（蔡君茹）因與丈夫李易的婚變問題引起關注，據報導，六月與小20歲的年輕滑雪教練私下聊天，用詞露骨，六月事後承認犯錯並向老公道歉，原本計劃在月底發布離婚聲明，最終決定共同努力維持婚姻，近日被發現她悄然退追滑雪教練，顯示出她對挽回婚姻的決心。于美人、蔡昌憲、許志豪今（29日）錄製三立台灣台《超級紅人榜》初五除夕特別節目，談到如何維繫婚姻，于美人聽到作勢離去說：「要問婚姻了，我先告退！」隨後也表達了自己的看法。

▲▼ 《超級紅人榜》錄製初五除夕特別節目。（圖／三立提供）

▲ 于美人、蔡昌憲、許志豪錄製《超級紅人榜》初五除夕特別節目。（圖／三立提供）

于美人在2013年宣布離婚，當時雙方吵得不可開交，幾乎天天占據新聞版面，還被外界譏諷為「美人世家」，今談到六月李易，她則回應：「我覺得他們處理事情是有智慧的，六月高中我就有訪問過她，她不是溫室長大的花朵，你們要相信他們有能力把事情處理好，現在不是也往好的方向前進。」

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▲▼ 《超級紅人榜》錄製初五除夕特別節目。（圖／三立提供）

▲ 于美人認為六月和李易會把事情處理好。（圖／三立提供）

蔡昌憲私下和六月和李易時常一起打球，交情頗深，不過他表示：「當然有一點（震驚），在打球的過程覺得沒什麼不一樣。」蔡昌憲和老婆感情穩定，他說維持婚姻的秘訣就是看演唱會，「最近才看了兩場演唱會，因為老婆是周杰倫的鐵粉，所以她從一進到大巨蛋就一路哭到最後，昨天也有帶她看阿妹，如果她真的很想看的演唱會，我就會想辦法讓她去，就是這10幾年來會創造一些驚喜吧。」

▲▼ 《超級紅人榜》錄製初五除夕特別節目。（圖／三立提供）

▲蔡昌憲才剛帶老婆看張惠妹演唱會。（圖／三立提供）
 

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于美人, 六月, 李易, 超級紅人榜, 蔡昌憲, 許志豪

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