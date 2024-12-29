劉俊謙女友從香港飛到金門拍戲「跟朋友炫耀」　最推當地2美食！

記者黃庠棻／台北報導

《不如海邊吹吹風》飾演暖心家醫師「陳大浯」的林柏叡，憑藉《蒼蘭訣》中「黑龍」觴闕一角在大陸影劇圈爆紅，近年來更以多樣化的角色挑戰展現精湛演技，被粉絲稱讚有三高「身高高、顏值高、演技高」。此次出演影集《不如海邊吹吹風》，展現溫暖細膩的情感演繹。

▲《不如海邊吹吹風》林柏叡、蔡思韵組成「職人CP」。（圖／大川大立提供）

另外，來自香港的「文青女神」蔡思韵則以電影《返校》廣為台灣影迷所知，同時成為華語影壇備受期待的新星，此次飾演擁有自由靈魂的「性格女畫家」許曼，和林柏叡組成劇中的「職人CP」，兩人的清新形象讓這個組合新鮮感十足，觀眾們都很期待兩人接下來的感情發展。

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▲《不如海邊吹吹風》林柏叡、蔡思韵組成「職人CP」。（圖／大川大立提供）

蔡思韵談到在金門的拍攝體驗，笑言「作為香港人，能在金門長時間拍戲很酷，還能和台灣的朋友炫耀自己住過金門！」她也預告和林柏叡有一場「浪漫車頂戲」，兩人很有默契的都對這場戲的拍攝過程印象深刻。

林柏叡和蔡思韵於金門星空下拍攝的「車頂泡麵夜話」，成為本劇「職人CP」中最令人心動的一幕，在靜謐的夜晚，兩人坐在車頂，點點星光中和微涼的海風都化作情感的催化劑，林柏叡回憶「當晚吹著金門的海風，天氣很好，躺在車頂下滿天星空，瞬間覺得特別浪漫。」

▲《不如海邊吹吹風》林柏叡、蔡思韵組成「職人CP」。（圖／大川大立提供）

而蔡思韵則笑說「很少有機會坐在車頂吃泡麵，雖然當天超級冷，但也是一次非常好玩的拍攝經歷。」這場戲不僅刻畫出「職人CP」的羈絆與默契，也讓觀眾感受到金門獨特的浪漫氛圍。

▲《不如海邊吹吹風》林柏叡、蔡思韵組成「職人CP」。（圖／大川大立提供）

在《不如海邊吹吹風》中，林柏叡飾演的陳大浯原本在海外學有所成，甚至申請到高薪工作機會，但最終決定返回家鄉服務，推動「行動醫療車計畫」，希望能為鄉親提供更便利的醫療服務，這是林柏叡第一次演醫師角色，他特別提前學習相關醫療專業技能，談及金門的拍攝經歷，他笑說「金門風真的很大！冬天的夜晚特別冷。」

▲《不如海邊吹吹風》林柏叡暗戀青梅竹馬郭雪芙。（圖／大川大立提供）

林柏叡在劇中更是陳柏霖的「最強對手」，林柏叡暗戀著從小一起長大的郭雪芙，和陳柏霖形成微妙的「情敵關係」，談及角色在感情中的優勢，林柏叡直言：「陳大浯和李海諾（郭雪芙飾）有著青梅竹馬的感情基礎，這是他最大的底氣。而且相比白引默（陳柏霖飾演），陳大浯在感情上更加直接，敢於表達內心的情感，這也讓他更貼近海諾的心。」這樣坦率而真誠的演繹，也讓觀眾更加期待兩人在劇中的情感對決。

▲《不如海邊吹吹風》蔡思韵飾演個性活潑的女畫家。（圖／大川大立提供）

蔡思韵飾演的許曼是一位追求自我忠於本心的女畫家，劇中她燒毀迎合他人喜好的舊作，重新創作真實自我的作品，蔡思韵說「這場戲象徵忠於自己，也是一種人生態度的轉變。」劇中角色以畫作療癒自我和朋友，這樣的設定也讓蔡思韵思考現實中藝術的作用。

對此，蔡思韵直呼「我常羨慕其他藝術家可以透過畫畫、陶藝等媒介療癒自己，而作為演員，需要透過表演這種互動的形式來達到類似的效果。未來希望學習更多藝術媒介，但我發現好好生活本身也是一種療癒方式，最近學習騎馬、健身，都讓我重新感受生活的美好。」

▲《不如海邊吹吹風》林柏叡、蔡思韵組成「職人CP」。（圖／大川大立提供）

首度與導演何潤東合作，蔡思韵對對方的演員背景讚譽有加「何導本身也是演員，所以他非常了解我們的想法。在演戲時，他給予我們很大的表演空間，讓我們先自由發揮，然後再提供建議或筆記，這樣的方式非常奏效。」這樣的信任讓她感受到前所未有的放鬆與自在。導演何潤東首次與蔡思韵合作，大讚她「氣質很電影化，一出場就提升了整場戲的質感。」

金門的在地美食讓兩位演員留下深刻印象，蔡思韵大力推薦高粱酒和牛肉麵，表示金門的牛肉麵與台北截然不同，口感濃郁而特別，笑說「雖然酒量不好，但初嚐高粱酒的經驗很有趣；牛肉麵也很特別，是我推薦必吃的金門美食。」

林柏叡則回憶「在金門酒廠嚐到不同年份的高粱酒，還收到老闆娘送的紀念酒，離開時當地朋友甚至定製了一瓶印有我照片的酒，真的非常感動。」為這段金門拍攝經歷增添了濃厚的人情味。

▲林柏叡在金門拍戲有許多印象深刻的回憶。（圖／大川大立提供）

《不如海邊吹吹風》故事源自韓國CJ ENM的原創IP《頂級巨星柳白》，融合了金門的絕美自然景觀，為觀眾營造出遠離城市喧囂的純粹感。除了主演陳柏霖與郭雪芙，該劇還匯集了范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、鄭家榆等實力派演員，以大家庭的氛圍增添豐富的情感層次，讓觀眾在每個角色身上感受到屬於他們的溫暖與陪伴。該影集每週六晚間9點在中華電信Hami Video全網獨家獻映與MOD以及AXN（67台）播出。