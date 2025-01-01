小孟老師／新年快樂！1月1日星座運勢　雙子巨蟹3運爆發

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：工作有好成績
感情：接觸異性機會
財運：適合高額交易
幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：金牛
工作：積極表現成果
感情：分享喜悅快樂
財運：財富研究有成
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：獅子
工作：做好分內事情
感情：熱鬧模式展開
財運：獲利再創新高
幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：牡羊
【土象星座】
工作：閱讀激發靈感
感情：舊情人重逢日
財運：小生意大收益
幸運色：金色
貴人：獅子
小人：雙子
工作：計劃穩定執行
感情：勇敢追逐幸福
財運：嘗試合夥投資
幸運色：白色
貴人：處女
小人：巨蟹
工作：積極開拓客源
感情：牽手共同走過
財運：多種賺錢管道
幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：天蠍
【水象星座】
工作：豐碩成果回報
感情：永恆珍藏美好
財運：投資大有所獲
幸運色：銀色
貴人：雙子
小人：射手
工作：綠色植物定心
感情：桃花逐漸成熟
財運：副業收入增加
幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：天秤
工作：有效化解紛爭
感情：放下心中小事
財運：投資得利回報
幸運色：棕色
貴人：天秤
小人：處女
【火象星座】
工作：適合經手契約
感情：願意為人付出
財運：穩定發展局面
幸運色：玫瑰色
貴人：天蠍
小人：雙魚
工作：理性對待同事
感情：感受自由飛翔
財運：投資眼光不錯
幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：水瓶
工作：易有創作出爐
感情：表現獨特魅力
財運：時間自由打工
幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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