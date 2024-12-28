姜濤連兩年被選為「亞洲第一帥」招罵　黑底文吐尷尬心聲：我都覺得在瞎掰

記者蕭采薇／綜合報導

「TC Candler」一年一度票選出世界百大美女及百大帥哥，今年的「世界最帥臉孔」出爐，由「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）獲得，香港男星姜濤則蟬聯「亞洲第一帥」。不過他本人卻表示很尷尬，希望該榜單不要再把自己放上去，「我自己都覺得在瞎掰。」

▲姜濤吐露被選為「2024世界最帥臉孔」第二名的心聲。（圖／翻攝自Instagram／KEUNG TO 姜濤）

雖然粉絲非常支持，但也有不同的聲音甚至謾罵，姜濤在榜單公布後，在IG限動發文表示：「拜託不要再幫我放上榜了⋯每次這種排名讓我尷尬得要命，不要說你們，我自己都覺得在瞎掰。我就好好當家裡的第二帥就好（第一帥是我爸）。」

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▲姜濤吐露被選為「2024世界最帥臉孔」第二名的心聲。（圖／翻攝自Instagram／KEUNG TO 姜濤）



「香港頂流」姜濤因參加選秀節目出道，最後更以大熱姿態成為冠軍。去年他曾來台宣傳電影，所到之處都吸引逾百位粉絲「姜糖」包圍追星。而姜濤也確實是「香港頂流」，他受訪時曾表示：「我在香港不太方便出門逛街，在那裡可以在大街上走走，感覺很舒服。」隱約透露身為當紅偶像的無奈。

▲姜濤在香港人氣高，受訪時曾透露身為當紅偶像的無奈。（圖／資料照／記者黃克翔攝）