趙薇曾曝與黃有龍是相親認識！　上《康熙》認了：第一眼很失望

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙薇今日（28日）突然在微博宣布，早在多年前已與富商老公黃有龍正式解除婚姻關係，引發外界熱議。趙薇曾在來台灣宣傳電影時，上《康熙來了》，在節目中坦言，與黃有龍是透過相親結識，並大方分享初次見面的趣事，當時還坦率表示「第一眼看到他有點失望」。

▲趙薇坦言第一次看到黃有龍有點失望。（圖／翻攝自《康熙來了》）

趙薇2014年來台宣傳自導電影《致我們終將逝去的青春》，與主演趙又廷、楊子姍一同登上《康熙來了》。節目中，主持人蔡康永好奇提到：「聽說趙薇是透過相親結婚的？」小S也驚訝補充：「我是今天才從資料上看到！」面對兩人的提問，趙薇笑著承認，並表示當時只是抱著給面子的心態，單純想交朋友、聊聊天，沒想到因此結下良緣。

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談及第一次見到黃有龍的印象，趙薇直言：「有一點點失望，覺得太胖了！」不過隨著深入交談，她發現黃有龍是個十分細心的人，特別提到：「他也是雙魚座，很會觀察別人的小細節，能猜到對方在想什麼。」趙薇表示，這份貼心讓她對黃有龍的印象逐漸改觀。

▲相處之後，趙薇發現黃有龍很細心。（圖／翻攝自《康熙來了》）

此外，趙薇還透露，黃有龍並沒有刻意表現自己是她的粉絲，反而裝作不熟悉她的作品，笑稱對方「有手段」。她也提到兩人其實早在相親前有過一面之緣，當時他們曾搭乘同一班飛機，還被同行友人半開玩笑地喊話：「趙薇！要不要送妳啊？」當時趙薇沒有回應，直到後來在一起，才輕鬆提及這段往事。