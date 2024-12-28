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中居正廣捲性醜聞發聲了！　道歉文「付費才能看」被罵翻

記者劉宛欣／綜合報導

52歲日本「綜藝一哥」中居正廣被爆2023年發生密室性醜聞，事後砸下近9000萬日幣（約台幣1870萬元），私下與受害女性和解封口。經紀公司27日在官方網站上向付費會員發表道歉聲明，表示：「此次事件給大家帶來了極大的困擾，深感抱歉。」然而，該聲明未具體提及爭議事件內容，僅提到「目前正真摯且努力地面對需要處理的事宜」。

▲▼中居正廣身體出狀況缺席主持節目。（圖／翻攝自推特）

▲中居正廣深陷性醜聞風波。（圖／翻攝自推特）

然而，由於該道歉文並非公開，而是僅供付費會員觀看，讓輿論更加憤怒，罵他根本沒有誠意。事件的起因來自於20日日媒報導。報導中指出中居正廣原本計劃與富士電視台高層幹部等3人一同聚餐，但因突發變故，最終僅剩中居與一名女性單獨用餐，期間發生嚴重問題，事後，中居正廣透過律師支付約9000萬日圓（約新台幣2000萬元）封口。

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▲中居正廣道歉文要付費才能看，引發另一波批評。（圖／翻攝自推特）

▲中居正廣道歉文要付費才能看，引發另一波批評。（圖／翻攝自推特）

然而，富士電視台於27日在官方網站發表聲明，完全否定了相關報導內容，表示「該報導中包含不實內容，所提及的聚餐事件，公司員工並未參與其中，包括餐會的安排與設定。」此外，富士電視台強調，對於「基於揣測而在社交媒體上針對公司員工及相關人士的惡意評論與誹謗」，將採取嚴正態度。
對於中居正廣與富士電視台截然不同的回應，網友在社群上批評「這是典型的替罪羊嗎？」、「富士電視台擺明切割中居」。

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