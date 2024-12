陳芳語爆分手！突PO單身文「不喜歡你說謊的樣子」 網擔心：還好嗎

記者潘慧中/綜合報導

陳芳語(Kimberley)與樂團「血肉果汁機」鼓手男友彥文交往2年多,2月還被週刊爆料有結婚打算,沒想到,她27日突然在社群網站發文直言「單身」,還被發現雙方似乎已退追IG,讓不少粉絲懷疑是否真的分手了。

▲陳芳語27日突PO單身文。(圖/翻攝自Instagram/lekimberleyy)



陳芳語上傳完出席活動的一系列現場照後,無預警寫下「Deja vu 單身 December(似曾經歷過的感覺/單身12月)」,讓不少人猜測是否已和彥文分手,還有粉絲留言問「你們兩個還好嗎」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳芳語分享一系列出席活動的辣照。(圖/翻攝自Instagram/lekimberleyy)



更加引發揣測的是,陳芳語隨後轉發了一則貼文,上面寫著「I’m not Rihanna so I don't love the way you lie. I'll block you. (我不是蕾哈娜,所以我不喜歡你說謊的樣子,我要封鎖你)」,似乎對這句話頗有感觸。

▲陳芳語轉發貼文。(圖/翻攝自Instagram/lekimberleyy)



事實上,陳芳語2021年底與交往約2年的《超級偶像7》歌手林利豪分手後,隔年5月認愛樂團「血肉果汁機」的鼓手彥文,雖然一度傳出好事將近,但她7月曾澄清「真的還沒有,就是順其自然」。如今疑似分手的消息曝光後,讓不少粉絲都相當訝異。

▲陳芳語2022年認愛「血肉果汁機」的鼓手彥文。(圖/翻攝自Instagram/lekimberleyy)