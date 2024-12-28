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陳芳語爆分手！突PO單身文「不喜歡你說謊的樣子」 網擔心：還好嗎

記者潘慧中／綜合報導

陳芳語（Kimberley）與樂團「血肉果汁機」鼓手男友彥文交往2年多，2月還被週刊爆料有結婚打算，沒想到，她27日突然在社群網站發文直言「單身」，還被發現雙方似乎已退追IG，讓不少粉絲懷疑是否真的分手了。

▲▼陳芳語。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）

▲陳芳語27日突PO單身文。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）

陳芳語上傳完出席活動的一系列現場照後，無預警寫下「Deja vu 單身 December（似曾經歷過的感覺／單身12月）」，讓不少人猜測是否已和彥文分手，還有粉絲留言問「你們兩個還好嗎」。

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▲▼陳芳語。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）

▲▼陳芳語。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）

▲▼陳芳語。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）

▲陳芳語分享一系列出席活動的辣照。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）

更加引發揣測的是，陳芳語隨後轉發了一則貼文，上面寫著「I’m not Rihanna so I don't love the way you lie. I'll block you. （我不是蕾哈娜，所以我不喜歡你說謊的樣子，我要封鎖你）」，似乎對這句話頗有感觸。

▲▼陳芳語。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）

▲陳芳語轉發貼文。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）

事實上，陳芳語2021年底與交往約2年的《超級偶像7》歌手林利豪分手後，隔年5月認愛樂團「血肉果汁機」的鼓手彥文，雖然一度傳出好事將近，但她7月曾澄清「真的還沒有，就是順其自然」。如今疑似分手的消息曝光後，讓不少粉絲都相當訝異。

▲陳芳語2022年認愛「血肉果汁機」的鼓手彥文。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）

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陳芳語, 血肉果汁機, 彥文

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