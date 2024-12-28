劉德華開唱爆意外！驚傳失足「滑出3公尺高台」　深夜親筆報平安

記者蕭采薇／綜合報導

天王劉德華27日晚間在香港紅磡體育館開唱，沒想到卻驚傳舞台意外。在演唱到經典歌曲《練習》時，劉德華突然在約3公尺高的升降舞台上的滑跪動作衝過頭，頭部一度已經滑出舞台邊緣，令全場爆出驚叫聲。劉德華深夜也透過親筆信報平安，向受驚嚇的粉絲表示：「我沒事。」

▲劉德華演唱會傳傳出驚險場面。（圖／台灣映藝提供）



有網友貼出現場畫面，劉德華當下在升降台上正演唱《練習》，並一邊奔向舞台另一邊，突然他一個「滑跪」的動作疑似衝過頭，身體一部分已經超出舞台邊緣，頭部更已經滑出舞台外。此時全場歌迷緊張高呼：「華仔、華仔！」

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劉德華在空白6秒後，接著坐在舞台側邊，繼續完成演唱。劉德華深夜也透過官方後援會「華仔天地」發出親筆信，在其中寫下：「親愛的家人們：我沒事！謝謝你們的愛，夢裡見！」最後並署名「華仔」。

▲劉德華深夜親筆報平安。（圖／翻攝自華仔天地IG）

不止現場歌迷驚嚇，許多粉絲看到影片後，也害怕地向華仔喊話：「老大，改掉這個動作吧！」、「華仔這次巡迴舞台意外太多了，安全措施是不是太少了？」無獨有偶，另一位天王郭富城，同一天在台北小巨蛋也發生意外，演出途中不慎踩空，當場失足跌落舞台，讓現場歌迷嚇壞。事後經紀人也回應：「城城沒事，只是在轉升降位時手拿麥克風，碰到台邊，沒事發生！」

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▲劉德華演唱會傳傳出驚險場面。（圖／台灣映藝提供）