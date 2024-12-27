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高宇蓁首次當電影女主角　自爆「上映前被看衰」：我不認命

記者蕭采薇／綜合報導

「跨界女王」高宇蓁監製、主演的電影《鳳姐》，上映正式邁入第四周，近期國片市場挑戰重重，而《鳳姐》票房近500萬元台幣，口碑也催出老戲迷，有一對20年沒進戲院的夫妻特地買票看片支持。首次擔任監製的高宇蓁坦言上映前曾遭質疑看衰，甚至被建議放棄上映以減少虧損。

▲陳美鳳(右2)和《鳳姐》導演邱新達(左起)、女主角高宇蓁、男主角黃冠智合影。（圖／后花園影像製作提供）

▲陳美鳳（右2）包場力挺，和《鳳姐》（左起）導演邱新達、女主角高宇蓁、男主角黃冠智合影。（圖／后花園影像製作提供）

近期電影大環境低迷，高宇蓁坦言當初《鳳姐》上映前也有人告訴她：「要不要考慮不上映賠少一點」、「這大概一百萬元的票房而已」。即便不被看好，她跟其他資方還是決定堅持走下去，透過前往戲院跟觀眾互動，吸引更多人看片。

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▲陳美鳳(右2)和《鳳姐》導演邱新達(左起)、女主角高宇蓁、男主角黃冠智合影。（圖／后花園影像製作提供）

▲高宇蓁透過前往戲院跟觀眾互動，吸引更多人看片。（圖／后花園影像製作提供）

這次映後見到許多觀眾哭紅雙眼，有觀眾因現實生活剛好阿嬤去世，被劇情中阿鳳和阿嬤之間感情打動，散場後仍遲遲無法恢復心情，也遇見一對老夫妻已20年沒走進戲院，特地來欣賞《鳳姐》，讓她印象深刻。高宇蓁表示，她秉持「不認命」的精神堅持到底，「得到很多觀眾真誠的回饋是最大的鼓勵。」

▲陳美鳳(右2)和《鳳姐》導演邱新達(左起)、女主角高宇蓁、男主角黃冠智合影。（圖／后花園影像製作提供）

▲唐美雲（右）日前包場力挺高宇蓁。（圖／后花園影像製作提供）

高宇蓁說：「從被看衰，到有現在的成績，雖然最終會賠錢，但得到很多觀眾真誠的回饋，想藉由電影中阿鳳台詞『是你救了我』感謝觀眾，讓我第一次的監製經驗有很大的鼓勵！」而她眾多業界好友也紛紛力挺，炎亞綸、唐美雲、陳美鳳等人都包場，黃冠智的媽媽更號召嘉義朋友包場，超過500人進戲院，目前正式預告在社群觀看已破140萬，「觀眾哭爆戲院」影片也有130萬次觀看，《鳳姐》仍在全台熱映中。

 

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