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阿緯突然出現陰影　小杰悼痛失四個兄弟

記者葉文正／台北報導

TVBS原創節目《來吧！哪裡怕》敖犬（莊濠全）、小煜（楊奇煜）、威廉、阿緯、小杰（廖允杰）、王子（邱勝翊）加上特別來賓小祿，前往南投國姓鄉參加「搶成功」推戰船競賽。聽聞要推動400公斤戰船跑70公尺，加上直線奔跑60公尺、攀爬繩梯並於高台奪旗等考驗，威廉直呼：「這是我們的體能之巔了。」

▲小杰(左起)、阿緯、威廉、敖犬、王子、小祿、小煜與朵拉 比賽前士氣高昂。（圖／TVBS）

▲小杰(左起)、阿緯、威廉、敖犬、王子、小祿、小煜與朵拉 比賽前士氣高昂。（圖／TVBS）

「搶成功」源自921大地震後，國姓鄉為提振當地士氣及觀光而發起，鄉長邱美玲見六棒參賽，擔心他們只是玩玩，提醒：「要發揮團隊精神，跑很快喔！」 阿緯笑回：「可以的，我們跑下坡很快。」一語雙關讓眾人都笑翻。六棒為獲得勝利，接受嚴苛體能特訓，首先練習攀爬繩梯，因尚未從拔河挑戰中恢復，成員們竟產生「恐繩症」。

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▲小杰(左起)、阿緯、威廉、敖犬、王子、小祿、小煜與朵拉 比賽前士氣高昂。（圖／TVBS）

▲王子看到繩子手就會痛。（圖／TVBS）

王子透露：「現在看到繩子就覺得好痛！」接著挑戰在斜坡推著重達16.5噸的遊覽車，被調侃是真正的「老漢推車」。過程中，眾人氣力用盡讓遊覽車頻後退，驚險情況讓堅守在前門的推手小杰，驚呼：「剛差點失去四個（兄弟）！」敖犬則相當正能量喊道：「我們要開始走上坡了！」

▲小杰(左起)、阿緯、威廉、敖犬、王子、小祿、小煜與朵拉 比賽前士氣高昂。（圖／TVBS）

▲三人答題很認真。（圖／TVBS）

今年推戰船競賽一共有28隊參加，六棒繼對戰拔河的世界冠軍後，又遇到「搶成功」的「四屆冠軍」，甚至是體育學院畢業的國手，嗆聲六棒：「我們沒有在搶失敗的啦！」聽到對手來頭不小，嘴上喊「要回台北」的成員們，正式比賽依舊拚勁十足，認真的表現贏得現場民眾的熱烈掌聲。群情激動下，大老闆阿緯還許下「明年見」的承諾。

此外，以生力軍加入本次挑戰的小祿，在晚餐爭奪戰的默契遊戲答對所有題目，他說：「我莫名其妙成為最懂六棒的人耶！」而敖犬面對選五個人團體重組的難題，選擇刪去威廉，讓最挺他的威廉暴怒：「沒有人了解你的梗，你好意思選我！」每週都上演的相愛相殺，讓人哭笑不得。

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