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曾喊話文化部「沒意思！」　陸名導耿軍《漂亮朋友》確定在台灣放映

記者蕭采薇／綜合報導

中國名導耿軍新片《漂亮朋友》，甫於2024金馬獎榮獲最佳男主角、最佳攝影、最佳剪接與觀眾票選獎等四項大獎，但因為沒有得到最佳影片和最佳導演，加上未中籤，無法保證電影在台上映。他11月來台參加金馬獎，曾直言這樣的制度「沒意思」，如今終於有解套方式。

▲▼第61屆金馬獎，最佳男主角，《漂亮朋友》張志勇（代領導演耿軍）。（圖／金馬執委會提供）

▲第61屆金馬獎《漂亮朋友》導演耿軍，代張志勇領取「最佳男主角」。（圖／金馬執委會提供）

光點華山及內惟藝術中心即將於1月10日起，於台北及高雄聯合舉辦「2025耿軍導演專題特別放映」中放映，專題活動除了新作《漂亮朋友》外，也將一併映演前作《東北虎》、《輕鬆+愉快》，希望讓台灣觀眾觀賞耿軍導演創作歷程的重要三部作品。

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▲「2025耿軍導演專題特別放映」，除了新作《漂亮朋友》外，也將一併映演前作《東北虎》、《輕鬆+愉快》。（圖／光點華山提供）

▲「2025耿軍導演專題特別放映」將放映新作《漂亮朋友》。（圖／光點華山提供）

耿軍導演曾於2016年以《輕鬆+愉快》獲得日舞影展評審團特別視野獎，2022年以《東北虎》入選富川奇幻影展，2024年新作《漂亮朋友》全片以黑白為基調，入圍第61屆金馬獎「最佳劇情片」、「最佳導演」、「最佳原著劇本」、「最佳男主角」等8項大獎，最終獲得「最佳男主角」、「最佳攝影」、「最佳剪接」與「會外賽觀眾票選最佳影片」，共計四個獎項。

▲「2025耿軍導演專題特別放映」，除了新作《漂亮朋友》外，也將一併映演前作《東北虎》、《輕鬆+愉快》。（圖／光點華山提供）

▲耿軍前作《輕鬆＋愉快》。（圖／光點華山提供）

耿軍導演作品調性充滿生活感、中國東北的在地性，有生猛的活力也有細膩的情感表現。三部影片可見耿軍對於其故鄉東北的熱愛，除了背景皆發生於此地外，三部亦皆以耿軍的黑龍江朋友-徐剛與張志勇主演。新作《漂亮朋友》則表現了中年大叔勇敢出櫃追愛的動人故事，更被金馬執委會執行長聞天祥譽為「華語同志電影天花板」。

▲「2025耿軍導演專題特別放映」，除了新作《漂亮朋友》外，也將一併映演前作《東北虎》、《輕鬆+愉快》。（圖／光點華山提供）

▲耿軍前作《東北虎》。（圖／光點華山提供）

 

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