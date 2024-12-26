串流收視週榜／台劇《吹吹風》排名升高！　黑馬2熱劇高收視完結

記者陳芊秀／綜合報導

台劇《不如海邊吹吹風》開播兩週收視排行飆升！超越了同平台熱播數週的陸劇《九重紫》與《蜀錦人家》。台綜《夜市王》再淘汰2家夜市進入4強賽，收視排名卻大降，《ETtoday星光雲》與大家一起關注最新串流收視排行。

friDay影音／裴斗娜新劇稱冠

▲friDay影音收視週榜（12/16-12/22）。（圖／friDay影音提供）

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裴斗娜新劇《家族計劃》持續收視冠軍，第1名是韓綜《芬蘭租屋生活》，長壽韓綜《Running Man》位居第3名，前3強排名與上週相同。

Hami Video／《不如海邊吹吹風》排名升

▲Hami Video收視週榜（12/16-12/22）。（圖／Hami Video提供）

台劇《不如海邊吹吹風》由何潤東演而優則導，陳柏霖搭檔郭雪芙演出，故事源自韓國CJ ENM的原創IP《頂級巨星柳白》，描述闖禍大明星到離島遠離緋聞的故事，劇集在金門取景，優美風景成一大看點。該劇上架首週排名第6，最新一週排名火速升至平台第2，是戲劇類第一名，一直在前3名的陸劇《蜀錦人家》落至第4名，黑馬陸劇《九重紫》則居第5，上週排名第2的《夜市王》本週落至第7名，全台熱播中戲劇、綜藝難得同一平台對打，收視排行大洗牌。

▲《不如海邊吹吹風》由郭雪芙、陳柏霖主演。（圖／大川大立提供）

iQIYI／《獵罪圖鑑2》霸榜

▲iQIYI收視週榜（12/16-12/22）。（圖／iQIYI提供）

《獵罪圖鑑2》上架平台首週就是排行冠軍，同時類型劇今年受到大陸觀眾喜愛，人氣直追向來是收視靈藥的偶像劇。第二名是黃景瑜搭檔女星孫千的愛情劇《冬至》，黃景瑜一向給觀眾硬漢形象，這次拍愛情劇結合懸疑主題，故事描述刑警與前女友麻醉師分手8年重逢，聯手解開案件同時也破鏡重圓。

KKTV／《獅子的藏身處》完結收視飆

▲KKTV收視週榜（12/16-12/22）。（圖／KKTV提供）

《獅子的藏身處》大結局在日本收視8.0，創下開播以來最高紀錄，並且是秋季檔一大黑馬。該劇由柳樂優彌主演，描述溫柔大哥與坂東龍汰飾演的自閉症弟弟相依為命，某天神秘小男孩「獅子」闖入平靜的生活，展開懸疑又感人的親情故事，在KKTV平台收視排行第3名。

▲《獅子的藏身處》完結收視飆新高8.0%。（圖／翻攝自X）

LINE TV／《九重紫》完結

▲LINE TV收視週榜（12/16-12/22）。（圖／LINE TV提供）

《九重紫》近日播出大結局，打破近年陸劇多以開放性結局收尾的常例，以明確的結局讓觀眾大呼痛快。據製片人張瑩穎發文，《九重紫》以A級預算拍攝，實際上播出後，劇集熱度直逼S+（超級預算）大劇，演員與導演都升咖。該劇在LINE TV持續霸榜冠軍。

MyVideo／《九重紫》排行再升

▲MyVideo收視週榜（12/16-12/22）。（圖／MyVideo提供）

陸劇《九重紫》在大陸被視為年底最大黑馬，在台灣也掀起一波追劇潮。該劇上週在MyVideo排行第3，最新一週排行再上升至第2，第一名是韓片《絕地逃生》。

▲《九重紫》全劇完結。（圖／MyVideo提供）