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賈永婕鬆口「台北101沒有更名必要」！　認腦袋打結：面對突擊很錯愕

記者黃皓瑋／綜合報導

女星賈永婕9月接任台北101董事長，日前她前往立法院備詢時，面對立委的關切，意外脫口台北101改稱台灣101「也很棒啊」，引發網友議論。她今（26日）發文提及此事，澄清「我相信（101）沒有更名的必要」，也坦言當天面對突擊的政治議題很錯愕，才會一時辭不達意地表示認同。

▲▼張惠妹大巨蛋演唱會day2場外，賈永婕。（圖／記者周宸亘攝）

▲賈永婕日前備詢時的發言引發關注。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

賈永婕發文表示101「不只是台北市的101，是Taiwan全民的101」，並認為「Taipei 101」這個名字，已經是台北人、台灣人的共同記憶，也是聞名全球的IP：「我相信沒有更名的必要」。回憶起當天在備詢台上的發言，她也笑稱：「請原諒賈董上質詢台時，也會腦袋打結，陪講幹話的。」

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▲▼賈永婕立法院質詢，同事迅速為她穿搭置入台北101品牌商品。（圖／翻攝自臉書）

▲賈永婕坦言遇到突擊很錯愕，才會一時辭不達意。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

其實對於更名爭議，賈永婕日前也曾發文說明，她直言認為叫台北101、台灣101「真的沒差」，因為「對老外而言都一樣」。她也進一步解釋，該議題起源於今年的跨年活動未邀請財政部長：「可是問題是，不是我能邀請的，我好像也是被邀請去的人耶。」

賈永婕臉書全文

我認同101是台灣，我們國家的重要資產，不只是台北市的101，是Taiwan全民的101！ 我在質詢台上針對這樣突擊的政治議題很錯愕！脫口而出，辭不達意表示認同名稱Taiwan 101！
台北101，Taipei 101這個名稱是台北人、台灣所有人的共同記憶，世界知名的IP，我相信沒有更名的必要
請原諒賈董上質詢台時，也會腦袋打結，陪講幹話的
堅定支持台北101 榮耀台灣！
我發現一件很感恩的事情，就是只要我被叫去立法院上台被罵之後我的慈善協會就會收到捐款耶。感恩委員們的支持。
請支持台灣永婕美少女偏鄉心靈照護計畫

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