《魷魚遊戲2》再1小時「全7集上線」！　血腥木馬…導演親埋5大看點

記者張筱涵／綜合報導

《魷魚遊戲》第二季將在今（26日）台灣時間4點上線，導演黃東赫曾表示預計是有7集，許多觀眾都已經等不及想要追劇，各方評論家更是期待究竟第二季是否能延續第一季的超高人氣，在這之前，先來看看第二季叫人期待的5大看點。

▲《魷魚遊戲2》今天下午4點上線。（圖／翻攝自X／NetflixKR）



1. 再次回歸遊戲，然而目的已經不相同的成奇勳

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▲成奇勳號碼一樣是456，而他選擇「X」。（圖／翻攝自X／NetflixKR）



成奇勳（李政宰飾）不只是第一季的主角，也是唯一的倖存者，這次再度參與遊戲，不是迫於無奈，而是帶有目的性的。導演黃東赫透露：「成奇勳這次參與遊戲，是為了終結它並尋求復仇，對抗主辦方。」角色的蛻變與新任務將為故事增添更深的層次感。

2. 遊戲負責人的秘密即將揭開

▲遊戲負責人的秘密究竟會是什麼呢。（圖／翻攝自X／NetflixKR）



第二季的一大看點，是成奇勳與遊戲設計者「黃仁昊（李炳憲飾）」之間的對抗。成奇勳在追查遊戲真相的過程中，不斷逼近其運作核心，同時黃仁昊的過去也將一一揭曉。

3. 新角色的登場

▲許多演員加入《魷魚遊戲2》。（圖／翻攝自X／NetflixKR）



第二季加入了任時完、姜河那、朴圭瑛、朴成焄、姜愛心、梁東根、曺柔理等演員加盟。導演黃東赫表示：「隨著疫情的爆發和社會階層流動的停滯，更多人追求一夜致富的機會。這次的故事希望反映年輕世代面臨的問題。」

4. 改變的遊戲規則

第二季新增了「每局結束後，參賽者需要投票（O或X）決定遊戲是否繼續」的遊戲規則。導演黃東赫解釋：「這項規則是為了將現實世界中發生的衝突、分裂與劇變融入到遊戲設定中。」另外，從公開的影片和海報預告中，這次會有新遊戲「血腥旋轉木馬」，又將呈現出怎樣的人性黑暗面，叫觀眾相當期待。

5. 「西裝男」的真實身份

第一季中，由孔劉飾演的「西裝男」，以摺疊紙牌邀請窮困潦倒的人參加遊戲，給觀眾留下深刻印象。在第二季中，他將以更具存在感的角色回歸。他究竟是誰？又為什麼要涉入遊戲？他的背景與動機將在新一季中揭曉，這也是第二季的一大亮點。