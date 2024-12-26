ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《魷魚遊戲2》再1小時「全7集上線」！　血腥木馬…導演親埋5大看點

記者張筱涵／綜合報導

《魷魚遊戲》第二季將在今（26日）台灣時間4點上線，導演黃東赫曾表示預計是有7集，許多觀眾都已經等不及想要追劇，各方評論家更是期待究竟第二季是否能延續第一季的超高人氣，在這之前，先來看看第二季叫人期待的5大看點。

▲▼魷魚遊戲2。（圖／翻攝自X／NetflixKR）▲▼魷魚遊戲2。（圖／翻攝自X／NetflixKR）

▲《魷魚遊戲2》今天下午4點上線。（圖／翻攝自X／NetflixKR）

1. 再次回歸遊戲，然而目的已經不相同的成奇勳

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼魷魚遊戲2。（圖／翻攝自X／NetflixKR）

▲成奇勳號碼一樣是456，而他選擇「X」。（圖／翻攝自X／NetflixKR）

成奇勳（李政宰飾）不只是第一季的主角，也是唯一的倖存者，這次再度參與遊戲，不是迫於無奈，而是帶有目的性的。導演黃東赫透露：「成奇勳這次參與遊戲，是為了終結它並尋求復仇，對抗主辦方。」角色的蛻變與新任務將為故事增添更深的層次感。

2. 遊戲負責人的秘密即將揭開

▲▼魷魚遊戲2。（圖／翻攝自X／NetflixKR）

▲遊戲負責人的秘密究竟會是什麼呢。（圖／翻攝自X／NetflixKR）

第二季的一大看點，是成奇勳與遊戲設計者「黃仁昊（李炳憲飾）」之間的對抗。成奇勳在追查遊戲真相的過程中，不斷逼近其運作核心，同時黃仁昊的過去也將一一揭曉。

3. 新角色的登場

▲▼魷魚遊戲2。（圖／翻攝自X／NetflixKR）▲▼魷魚遊戲2。（圖／翻攝自X／NetflixKR）▲▼魷魚遊戲2。（圖／翻攝自X／NetflixKR）

▲許多演員加入《魷魚遊戲2》。（圖／翻攝自X／NetflixKR）

第二季加入了任時完、姜河那、朴圭瑛、朴成焄、姜愛心、梁東根、曺柔理等演員加盟。導演黃東赫表示：「隨著疫情的爆發和社會階層流動的停滯，更多人追求一夜致富的機會。這次的故事希望反映年輕世代面臨的問題。」

4. 改變的遊戲規則

第二季新增了「每局結束後，參賽者需要投票（O或X）決定遊戲是否繼續」的遊戲規則。導演黃東赫解釋：「這項規則是為了將現實世界中發生的衝突、分裂與劇變融入到遊戲設定中。」另外，從公開的影片和海報預告中，這次會有新遊戲「血腥旋轉木馬」，又將呈現出怎樣的人性黑暗面，叫觀眾相當期待。

5. 「西裝男」的真實身份

第一季中，由孔劉飾演的「西裝男」，以摺疊紙牌邀請窮困潦倒的人參加遊戲，給觀眾留下深刻印象。在第二季中，他將以更具存在感的角色回歸。他究竟是誰？又為什麼要涉入遊戲？他的背景與動機將在新一季中揭曉，這也是第二季的一大亮點。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

推薦閱讀

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

六月結婚才知「李易戶頭剩350」！認了每天都吵架：摸球鞋比摸我還多

六月結婚才知「李易戶頭剩350」！認了每天都吵架：摸球鞋比摸我還多

《魷魚2》宣傳「全都沒有T.O.P」！　倒數上線1天終於發聲了

《魷魚2》宣傳「全都沒有T.O.P」！　倒數上線1天終於發聲了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

魷魚遊戲2

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 串流收視週榜／台劇《吹吹風》排名升高！　黑馬2熱劇高收視完結
  2. 陳昇學吹伸縮喇叭　胡瓜勸他轉行要趁早
  3. 直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！
  4. 賈永婕鬆口「台北101沒有更名必要」！　認腦袋打結：面對突擊很錯愕
  5. 安妮曾感染腦膜炎　昏迷四天醒來時已在醫院
  6. 韓警證實：對宋旻浩兵役立案調查！　若違規「將重新當兵」
  7. 2陸劇新男神升咖！陸網認證2024驚豔面孔…共通點：演復仇爽劇爆紅
  8. 棒棒堂拆夥「感覺被背叛」！威廉認受傷：明明大家講好了 揭冷戰內幕
  9. 太妍爆「明年3月登大巨蛋」一連2場！　首位韓女歌手搶先SJ
  10. 才剛卸主持棒！主播盧秀芳拋震撼彈「接下中視董事長」　喊話未來期許

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366