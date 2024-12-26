ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陸劇男神黃景瑜超會親！叉腿抱起她「壁咚擁吻」連男粉都要求摸胸

記者黃庠棻／台北報導

由黃景瑜及孫千攜手演出的陸劇《冬至》結合初戀破鏡重圓的浪漫與殺人案的驚險懸疑，在愛奇藝國際站上線後，迅速掀起追劇熱潮，拿下愛奇藝台灣、日本、韓國、馬來西亞、印度、越南等站點的熱播榜冠軍，被視為年末必看的愛情劇。

▲陸劇《冬至》由黃景瑜及孫千主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲陸劇《冬至》由黃景瑜及孫千主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《冬至》改編自凝隴的同名小說，描述黃景瑜飾演的刑警「江成屹」和女麻醉師「陸嫣」（孫千飾）在分手8年後意外重逢，陸嫣身邊卻接連出現危機，她遭人跟蹤險遇不測、已經不在世上的大學好友驚悚現身，連閨蜜也遭人殺害，為了找出真相，江成屹和陸嫣聯手查案並再次找回初戀的心動。他們化學反應滿滿的演技也被封為「屹嫣萬年」（一眼萬年）CP，讓網友笑稱根本注定要在一起。

▲陸劇《冬至》由黃景瑜及孫千主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陸劇《冬至》由黃景瑜及孫千主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

出道多年的黃景瑜擁有正派硬漢形象，曾在多部作品中扮演軍警角色，被戲稱為「在演藝圈服兵役的男人」，這次他再度穿上制服扮演刑警，在劇中不僅有全力追逐兇嫌的熱血場面，男友力更是爆棚，在孫千遭遇歹徒迷暈時，他奮不顧身上前將對方過肩摔，並一路公主抱把孫千送往醫院。

▲陸劇《冬至》由黃景瑜及孫千主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲陸劇《冬至》由黃景瑜及孫千主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

日前在《冬至》的線下宣傳活動現場，一位男粉絲衝著黃景瑜喊「老公」，並表示想被他公主抱，黃景瑜使出力氣抱起對方，男粉意猶未盡地說「我還想摸一下胸可以嗎？」惹來台下一陣瘋狂尖叫。

▲陸劇《冬至》由黃景瑜及孫千主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲陸劇《冬至》由黃景瑜及孫千主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

與黃景瑜對戲的孫千外型甜美，她在劇中扮演勇敢且富有同情心的麻醉醫師，形象討喜。她跟黃景瑜都是東北人，有著不言而喻的默契，黃景瑜笑說「我們很多想法跟觀點都比較一致，孫千真誠又善良，跟她演對手戲很自在，不管我怎麼演，她都能接住。」

▲陸劇《冬至》由黃景瑜及孫千主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲陸劇《冬至》由黃景瑜及孫千主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

黃景瑜與孫千在劇中有多場高甜吻戲，雪夜吻浪漫深情，番茄吻則是連拍攝花絮都洋溢著粉紅泡泡，黃景瑜正面把孫千叉腿抱起，壁咚她後再溫柔吻上，兩人彩排時都忍不住臉紅害羞，引起網友熱議。

▲陸劇《冬至》由黃景瑜及孫千主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲陸劇《冬至》由黃景瑜及孫千主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

黃景瑜跟孫千最近受訪聊起劇中角色，黃景瑜笑稱江成屹愛上陸嫣沒有道理，中間分開8年他再也沒有喜歡過任何人，再次見到她，內心還是充滿初戀的悸動。劇中他宛如真愛戰士化身，一句痴情的「8年了，我每一天都在想妳。」連劇迷聽了都跟著小鹿亂撞。

▲陸劇《冬至》由黃景瑜及孫千主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲陸劇《冬至》由黃景瑜及孫千主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

孫千表示，江成屹的專情很動人，他獨愛一個女孩多年，不管何時都站在她身後，讓人很有安全感，但偏偏劇裡兩人都不打直球，有話總往肚裡藏，才會磨磨蹭蹭這麼多年。而訪問過程中，孫千望著黃景瑜突然說「我發現你眼睫毛挺長的。」讓他爆笑吐槽「都已經殺青了，妳才在找我的優點。」

▲陸劇《冬至》由黃景瑜及孫千主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲陸劇《冬至》由黃景瑜及孫千主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《冬至》中黃景瑜跟孫千是大學校園情侶，分手後仍深愛彼此，不過他們也直言，如果當年沒分手，8年之後可能也已經分了，各自熬過出社會的艱難跟考驗，在彼此的事業穩定後再重逢，感情反而更堅固，不管戲裡戲外，兩人都自認不是戀愛腦。他們也以動物形容對方的角色，孫千眼裡的黃景瑜是大狗狗杜賓犬，而黃景瑜眼裡的孫千則是東北傻狍子，總是喜歡逃避，一碰見問題就把頭埋進雪地裡，兩人一搭一唱默契極佳。充滿浪漫又不失懸疑色彩的《冬至》正在愛奇藝國際站熱播中。

▲陸劇《冬至》由黃景瑜及孫千主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲陸劇《冬至》由黃景瑜及孫千主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

薔薔搭埃及火車「遭車長性騷擾」　摸手「順勢摸進去」..無奈：能怎麼樣？

推薦閱讀

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

六月結婚才知「李易戶頭剩350」！認了每天都吵架：摸球鞋比摸我還多

六月結婚才知「李易戶頭剩350」！認了每天都吵架：摸球鞋比摸我還多

《魷魚2》宣傳「全都沒有T.O.P」！　倒數上線1天終於發聲了

《魷魚2》宣傳「全都沒有T.O.P」！　倒數上線1天終於發聲了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

黃景瑜, 孫千, 冬至

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！
  2. 賈永婕鬆口「台北101沒有更名必要」！　認腦袋打結：面對突擊很錯愕
  3. 安妮曾感染腦膜炎　昏迷四天醒來時已在醫院
  4. 韓警證實：對宋旻浩兵役立案調查！　若違規「將重新當兵」
  5. 2陸劇新男神升咖！陸網認證2024驚豔面孔…共通點：演復仇爽劇爆紅
  6. 棒棒堂拆夥「感覺被背叛」！威廉認受傷：明明大家講好了 揭冷戰內幕
  7. 太妍爆「明年3月登大巨蛋」一連2場！　首位韓女歌手搶先SJ
  8. 才剛卸主持棒！主播盧秀芳拋震撼彈「接下中視董事長」　喊話未來期許
  9. 最美啦啦隊員去星巴克「被廁所一幕嚇到」！過程超傻眼：怎這麼沒水準
  10. 講「耶」誕和「聖」誕有差！美女主播親解釋　網：都忘了也是1節日

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366