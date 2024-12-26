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101點燈「周萱❤️❤️權志龍」是誰？王心恬認了：我媽好瘋 揭追星內幕

記者潘慧中／綜合報導

台北101因應聖誕節推出「聖誕傳情點燈告白」活動，活動收入20%將捐做公益，民眾還能在24、25日藉此傳達心意。名模王心恬25日坦言，當初一知道有這個活動，便火速幫家人報名，結果媽媽的反應讓她哭笑不得地說：「我媽好瘋！」

▲▼王心恬。（圖／翻攝自Instagram／candywang7446）

▲王心恬幫媽媽在101點燈告白偶像。（圖／翻攝自Instagram／candywang7446）

王心恬表示因為12月剛好是母親生日，加上能做公益，還可以難得登上101大樓，「決定送給最近瘋狂愛上GD的她這份大禮『周萱❤️❤️權志龍』。」

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▲▼王心恬。（圖／翻攝自Instagram／candywang7446）

▲▼王心恬媽媽很崇拜GD權志龍。（圖／翻攝自Instagram／candywang7446）

▲▼王心恬。（圖／翻攝自Instagram／candywang7446）

有趣的是，王心恬的媽媽興奮到睡不著，不但特地熬夜打點服裝，還請妝髮攝影師，並自製看板，讓她忍不住笑說：「真的是恥度很大，出道即瘋癲，完全明星等級，用生命在追星！」

▲▼王心恬。（圖／翻攝自Instagram／candywang7446）

▲▼王心恬。（圖／翻攝自Instagram／candywang7446）

▲▼王心恬。（圖／翻攝自Instagram／candywang7446）

▲王心恬媽媽自製看板並特別請了攝影師拍照。（圖／翻攝自Instagram／candywang7446）

王心恬透露她全程只負責出錢，以及從晚上6點開始就帶媽媽在101大樓周邊閒逛，並當起工具人打燈、拍照和拍攝影片，看著媽媽開心的模樣，一切都值得了。

▲▼王心恬。（圖／翻攝自Instagram／candywang7446）

▲看到媽媽開心的模樣，讓王心恬覺得一切都值得了。（圖／翻攝自Instagram／candywang7446）

王心恬IG全文：

101耶誕點燈活動之我媽好瘋
一知道有這活動的當下我火速幫我媽報名
又能公益又能登上101真是千載難逢的機會
剛好我媽12月生日
決定送給最近瘋狂愛上GD的她這份大禮
「周萱❤️❤️權志龍」
（她堅持要本名）
沒想到她興奮的睡不著
還特熬夜製服裝造型
請妝髮攝影師
真的是恥度很大，出道即瘋癲
完全明星等級，用生命在追星
看板也是他去自製的
女鵝只負責出錢
以及從六點開始帶她晃遍101周圍當工具人打燈拍照拍影片
也是蠻值得的

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