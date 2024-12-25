向佐首回應「沉迷女裝」！　上半身脫光曬肌肉照：就是要好看

記者陳芊秀／綜合報導

香港星二代男星向佐是影視大亨向華強的兒子，老婆則是演員郭碧婷，活躍於戲劇、綜藝以及直播帶貨市場。他最近時常以女裝現身公開場合，引發外界議論，25日回應「沉迷女裝」。

▲向佐發文回應沉迷女裝。（圖／翻攝自微博）

向佐發文：「誰說小佐沉迷了女裝、時尚服裝搭配不分男女、時尚就是要好看、今天中國傳統刺繡與歐洲中世紀的碰撞！」接著他連曬9張照片，照片中他身穿一件深色系印花長款大衣，圖案繁複且帶有古典的宮廷風格，增添了華麗的視覺效果。大衣內搭深色高領上衣，頸部周圍點綴珍珠或亮片裝飾，手中拿著一根羽毛裝飾的長柄配件，頭戴一頂帶有流蘇裝飾的黑色寬邊帽，為整體造型增添奢華細節。

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▲向佐曬前衛穿搭，華麗大衣搭配內搭。（圖／翻攝自微博）

而另一組照片呈現出向佐的結實身材。他半裸上身搭配牛仔褲，露出健美身材以及肌肉線條，脖子上佩戴了一條簡約的項鍊，長髮披散呈現出慵懶與狂野的氣息。加上燈光帶來了暖黃色的色調，營造出溫暖卻略帶迷幻的氛圍。

▲▼向佐上半身全脫光露結實身材。（圖／翻攝自微博）

網友形容向佐「走在時代前端」、「P1迷倒我了」、「向佐裸上身了，身材好好」、「時尚不分男女、帥氣美麗可以並存，佐哥好帥」。