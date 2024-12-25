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蔡佩軒做乳房超音波　「正要脫衣服」突被認出要簽名

記者蔡琛儀／台北報導

網路起家的創作才女蔡佩軒於日前出席Youtube Music Night 耶誕演唱會，好久沒有與粉絲公開見面，現場演唱歌曲，能提前與歌迷過聖誕節感覺特別溫馨有意義。

▲▼ 蔡佩軒。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

▲蔡佩軒日前開唱。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

最近蔡佩軒在社群分享，之前戴著口罩去做乳房超音波檢查，正準備脫衣服時就被護理人員認出來，還被要簽名，「很感謝對方很努力控制自己認出偶像的興奮感，覺得整件事是很特別的體驗，anyway能被你們認出來（尤其我還戴著口罩）。」她笑說自己真的很常被粉絲認出來，也慢慢能調適這件事。

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即將邁入30歲，蔡佩軒自認活得越來越坦然，一直以來是 I 人的她個性害羞，對於交朋友也有獨到的看法，「成為歌手後，被教導演藝圈不是用來交朋友的，因此防備心很重，後來因為藝人身份，結識一些年紀相仿的女性菁英，要感謝朋友們成為我的後盾，在她們面前我曾經因失戀而崩潰大哭、透過溫暖的陪伴走出情傷，並且堅信自己可以重拾幸福，朋友的確是人生中不可缺少的夥伴，對於現在擁有一切非常的感恩。現在也不再糾結自己沒有的東西、不用外在的成績評斷自己，每天體驗生活，才是真實的幸福。」

▲▼ 蔡佩軒。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

▲蔡佩軒去做檢查被認出。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

她在2024年除了推出〈勇氣〉這首歌曲外，還首度嘗試開立線上課程《唱出你的特色!蔡佩軒的歌唱訓練課》，也大學和教會分享，蔡佩軒感性表示：「希望進入30歲能沉著穩重、越來越健康，可以更平安一點、可以繼續做我喜歡的音樂，能繼續做下去是很幸福的一件事，很知足感恩，接下來會有很多新歌，很期待可以分享給大家！」

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