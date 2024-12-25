《2025 WE ARE我們的除夕夜》跨界跨很大　「16蹲」舞蹈總監參戰！

記者葉文正／台北報導

由文化總會製作、三立電視首播，除夕佳節特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》，揉合娛樂性與藝文共融的特質，在連日陸續公布強勢陣容後，於今（24）日起將接連釋出一系列兼具台灣特色和國際亮點的藝文團體，讓娛樂性十足的除夕節目，同時展現台灣文化多元樣貌。

▲主持人+藝人_楊加力與City4舞團。（圖／文總提供）

從先前《WE ARE 我們的除夕夜》的解鎖名單中，除了已連續擔任三年主持人的Sandy吳姍儒，還邀請到跨國好友，好久不見的春節神曲代表中國娃娃，台灣金曲唱將ABAO阿爆（阿仍仍），以及灣島皇后 x 美蘇拉家族、林美秀、那屋瓦少女隊、芒果醬 Mango Jump、美秀集團、高爾宣OSN、蕭煌奇、家家、蕭秉治、張秀卿、蔡秋鳳、王彩樺等等，到時將以最華麗最多元的陣容，為觀眾帶來笑聲連連、驚奇不斷的至高饗宴。

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▲橘子老師。（圖／文總提供）

今年的節目中將以「我們的歡樂慶典」為其中一大主題，由ABAO阿爆（阿仍仍）擔任音樂總監，帶出豐年的喜悅與滿載的生命力。其中演出團體包含來自蘭嶼椰油國小，征服海內外，以舞蹈傳承雅美（達悟）海洋之心的小飛魚文化展演隊；藉由YouTube頻道「阿嘟主義」、「Ponay的原式cover」，以幽默風趣與實力兼具的風格吸引無數粉絲的阿拉斯與Ponay卜耐；而顛覆大眾對於傳統音樂的想像，則有來自部落的天籟美聲Nanquaq那屋瓦少女隊，以及將嗨翻舞台的饒舌團體貨櫃兄弟等等，絕對是會撼動全場的動人演出！

舞蹈部分，從甫結束法國巴黎巡演，最能帶動全場氣氛的布拉瑞揚舞團、到近年台灣驚豔國際的霹靂舞代表楊加力與City4舞團、以及用年度「神舞」16蹲風靡海外Cover潮的舞蹈總監橘子和他所帶領的TPD舞蹈藝術團隊、透過音樂及舞蹈喚醒土地情感的出力舞集、融合多元與大眾取向的瑞點思舞蹈工作室，讓觀眾都能在螢幕前跟著輕鬆舞動，全民一起除夕夜跳起來。

貫穿全場的音樂監製，WE ARE集結了除夕節目史上最高規格的音樂總監群，共計八位的音樂總監，配合十一個段落主題，除了讓各個音樂人能發揮自己所長外，彼此如何激盪出新的火花也是一大看點！陣容有前文提到的ABAO阿爆（阿仍仍）外，更有超強卡司如巨壬藝術總監陳子杰、奇洱文創2-CHI、天空娛樂執行長于傳勇、五冠男神高爾宣OSN、金獎樂團百合花奕碩等等，由各領域的翹楚攜手監製，結合風格各異的表演團體，豐富程度將打造前所未見的音樂世界觀。

剛於上週結束的「WE ARE 我們的除夕夜 票選K歌金曲」活動，創下全民踴躍投票的盛況，文總表示，四個投票題目中得票數最高的歌曲，將出現在今年的WE ARE舞台上，後續還將公開更多觀眾敲碗期待的陣容，讓全體民眾都能在自己心目中最完美的演出團隊的祝福之下，迎向新的靈蛇年。

文總春節特別節目《2025 WE ARE 我們的除夕夜》將於2025年1月28日晚間7時播出至翌日0時，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平台；國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕向全世界觀眾播送。詳細資訊請關注文化總會Facebook、Instagram粉絲專頁。