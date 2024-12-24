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趙薇遭封殺3年…老公又被追債！　天價金額曝光「2年前就欠12億」

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星趙薇2021年突然被封殺，整整消失在螢光幕前三年多，直到12月初因瓊瑤過世，才罕見於社群發文。她近來才頻傳即將復出，怎料，其丈夫黃有龍又爆出財務糾紛，被指拖欠一間公司約7.53億港幣（約32億台幣），該公司已於10月23日向高等法院提起訴訟，要求黃有龍償還這筆巨額欠款。

▲▼趙薇變「被告」，夫妻雙雙被金融公司提告，案件將於11月開庭。（圖／翻攝自微博）

▲趙薇在三年前莫名被封殺。（圖／翻攝自微博）

根據《香港01》報導，原告智擇創投有限公司指出，黃有龍拖欠他們的本金和利息共計約7.53億港幣。除了追討這筆欠款外，原告還要求黃支付從上訴至還款期間的利息和相關訟費。資料顯示，智擇創投是佳擇國際有限公司的全資附屬公司，而佳擇國際則是中國華融國際控股有限公司的全資附屬公司。

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▲▼趙薇變「被告」，夫妻雙雙被金融公司提告，案件將於11月開庭。（圖／翻攝自微博）

▲趙薇在2022年曾和黃有龍一起被告。（圖／翻攝自微博）

事實上，這並非黃有龍首次被追討欠款。早前有報導指出，他曾因租用荃灣皇璧一複式單位和6個車位後，拖欠租金和雜費，於2023年被單位業主入稟追討約280萬港幣（約1191萬台幣）。此外，2022年1月，黃有龍還遭一間財務公司追討欠款和利息超過3億港幣（約12億台幣），這都顯示出黃有龍疑似在財務管理上遇到困境，使得他的財務狀況備受關注。

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