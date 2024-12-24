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101董座賈永婕1態度不改一直被罵！反擊「藝人怎麼了」還認天天在玩

記者陳芊秀／綜合報導

藝人出身的賈永婕上任台北101董事長後，各種話題不斷。她24日發文透露又被叫去立法院接受質詢，儘管是臨時通知，同事則是迅速為她的穿搭準備置入台北101的品牌商品，儘管被外界提醒不改藝人思維還會被罵，更被嘲「天天都在玩」，仍直率回應「藝人怎麼了？」

▲▼賈永婕立法院質詢，同事迅速為她穿搭置入台北101品牌商品。（圖／翻攝自臉書）

▲賈永婕立法院質詢，同事迅速為她穿搭置入台北101品牌商品。（圖／翻攝自臉書）

賈永婕臨時被通知要去立法院接受質詢，發文表示同事們得知消息後非常興奮，甚至迅速為她全身置入台北101的品牌商品，包括洋裝、外套與包包。她轉述同事的話：「董事長這次是妳沒有嘗試過的品牌喔！反正我們都拿不一樣的給妳，只要妳穿了就會賣光光，廠商超開心。」她也因此笑稱自己應該「天天去立法院」。

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有立委曾質疑台北101是否應改名為台灣101，賈永婕表達自己看法：「其實對老外而言都一樣。」她進一步解釋，質詢議題源於未邀請財政部長參與跨年活動，但她澄清自己只是受邀參加，並無權決定邀請名單。此外，她還大力推廣台東鳳梨釋迦，分享了將鳳梨釋迦與多多結合製成冰沙的新吃法，並提到觀景台推出的贈送活動。

面對外界提醒「藝人思維若是不改變的話還會一直持續被罵」，賈永婕直言：「我就是我自己，藝人怎麼了嗎？」還有人說她天天都在玩，對此坦率笑認「確實耶！人生好好玩喔，我玩得好開心」。

▲▼賈永婕立法院質詢，同事迅速為她穿搭置入台北101品牌商品。（圖／翻攝自臉書）

▲賈永婕任台北101董座，藝人思維不改會被罵，反擊「藝人怎麼了？」（圖／翻攝自臉書）

照片中，賈永婕身穿一件淺藍色連身裙，絲質材質帶有絲滑感，裙身上以花卉圖案作為點綴，增添了一份細緻與柔美。裙子的剪裁修身而大方，腰部設計有收腰效果，完美展現身形。這是她首次嘗試絲質襯衫式洋裝，搭配硬挺西裝外套，展現俐落又時尚的形象，並幽默地指出包包雖小，但若不是去立法院開會，應該也很實用。

網友回應賈永婕「最佳101代言人」、「越來越崇拜妳耶！支持賈董做自己想做的」、「嘴在別人身上，我們管不著，賈董這樣的處事風格，我覺得很讚耶」。

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