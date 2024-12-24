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還欠大S債！汪小菲帶麻六記重返台灣開餐廳…首家店落腳台北大直

【獨家】【靠吃起爐灶】循俏江南模式　汪小菲重返台灣開餐廳

▲汪小菲已決定將麻六記引進台灣，預計明年3月在台北大直忠泰樂生活開幕。（圖／翻攝自麻六記官方微博）

圖文／鏡週刊

和大S離婚後，汪小菲又娶了台灣老婆Mandy，但他仍不願解決拖欠大S的錢，連跑車都因此被法拍。不過汪小菲對經營餐飲業依然懷抱雄心壯志，據悉他將重啟當年引進「俏江南」的模式，以「麻六記」再起爐灶，預計明年3月在北市大直忠泰樂生活百貨開幕全新川菜餐廳。

當年汪小菲以大S之名在台北市砸3.5億元創立「S HOTEL」飯店，今年3月換上新招牌「美憬閣」，但8月停業，收攤原因傳出是不堪每月上千萬元虧損，汪小菲才主動脫手解約；只是他仍心繫飯店事業，曾傳出打算再開一間、以現任老婆Mandy為名的飯店。不過餐飲業仍是汪小菲最愛，重返台灣女婿身分之際，也準備將麻六記帶進台灣。

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【獨家】【靠吃起爐灶】循俏江南模式　汪小菲重返台灣開餐廳

【獨家】【靠吃起爐灶】循俏江南模式　汪小菲重返台灣開餐廳

▲汪小菲和老婆Mandy經常開直播（圖）宣傳酸辣粉。（圖／翻攝自麻六記官方微博）

母子聯手　將前進大直

汪小菲的母親張蘭交出俏江南經營權後，2020年與汪小菲成立四川菜餐廳麻六記，首家店鋪設於北京，之後陸續在各城市開分店。餐廳招牌菜是酸辣粉，張蘭母子檔只要開直播就必定宣傳一番；如今麻六記確定要在台灣開新分店，汪小菲千挑萬選落腳地點後，選擇進駐台北大直忠泰樂生活，最近準備簽約。據悉，這次汪小菲再戰台灣餐飲業，其實不缺資金，主要是希望各界朋友能多幫他宣傳。

2011年，汪小菲前腳剛跟大S結婚，後腳就在ATT 4 FUN開設俏江南台北店，僅3年就宣告歇業，且趁著租約到期將店址遷至台北市信義路與安和路口，改名為「江南匯」，但不到一年就轉型改賣台菜，2017年被爆出餐廳已轉手。雖然餐飲事業在台灣發展並不順遂，他仍不願放棄，要將麻六記引進台灣。

【獨家】【靠吃起爐灶】循俏江南模式　汪小菲重返台灣開餐廳

▲2020年，汪小菲（右一）與母親張蘭（左一）在北京開新餐廳「麻六記」。（圖／翻攝自汪小菲微博）

大S討債　跑車恐不保

日前汪小菲公開表示，與Mandy將於明年五月在北京補辦婚宴，婚後努力「做人」，正在積極備孕中。雖然汪小菲已有了新老婆、新事業，但與大S的爛帳似乎依舊不願擺平，經法院強制處分後，汪小菲仍積欠大S約530萬元。

【獨家】【靠吃起爐灶】循俏江南模式　汪小菲重返台灣開餐廳

▲今年10月，汪小菲的跑車在台北地方法院遭拍賣。（圖／鏡週刊提供）

登記在汪小菲名下、新車價值約1,680萬元的ASTON MARTIN VANQUISH跑車，日前遭法院拍賣，首拍流標後，第2次拍賣前卻突然喊停，傳出是因為汪小菲在二拍前支付擔保金才暫時保住愛車，因此法院公告停止拍賣程序。

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▲汪小菲（右）經常帶著Mandy（左）四處工作兼旅行。（圖／翻攝自微博）


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