孫興證實復合林美貞「情牽分合20年」：很珍惜　認和平分手前女友

記者黃庠棻／台北報導

藝人孫興與林美貞20年來分分合合，他曾說過自己這輩子只結過兩次婚，最後一次就是跟林美貞，2024年1月露面時，透露和前妻林美貞兩度復合失敗，當時解釋兩人已經昇華為家人，自己也有交往中的女友。沒想到，今（24）日傳出雙方復合的消息。

▲孫興爆出與林美貞復合。（圖／記者黃克翔攝）

孫興透過經紀公司艾迪昇傳播表示，已和之前的女友「燕子」和平分手，同時證實與林美貞2人確實已經復合。孫興這一兩年數度來台見導演、劇組與朋友，與林美貞見面時間、相處時間變多，又重新回復當年戀愛、熟悉的感覺。至於未來會如何，2人皆表示「很珍惜目前的感覺」。

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▲孫興爆出與林美貞復合。（圖／記者黃克翔攝）

此前，孫興2024年初回台時，不避諱住在林美貞台北的住所，「兒子出國念書，現在房間空出來，剛好睡他房間」。進入兒子房間，見到房間內處處透露兒子對自己的思念，他一時百感交集，孫興描述「房間里擺滿過去我送給他的禮物，他很貼心，將每個禮物標註日期。」無意間瞥見兒子的畢業照，定神一看赫然發現，兒子竟然將缺席的自己，合成在照片中，孫興說到感動處，現場忍不住哽咽紅了鼻頭。

▲孫興證實與林美貞復合。（圖／記者周宸亘攝）

而孫興與林美貞的兒子在今年到加拿大念書後，林美貞面臨空巢期，雙方關係出現重大變化。林美貞到台東拍戲時，孫興當起貼身小助理；兩人還相約泰國度假，如今雙方證實已經復合。