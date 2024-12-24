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香港綠葉男星曹濟病逝！享壽83歲…演過22次金庸劇「靈智上人」最紅

記者陳芊秀／綜合報導

香港男星曹濟（本名：曹作新）10日在醫院安詳辭世，享壽83歲。他生前曾是TVB電視台演員，演過金庸劇《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》及《笑傲江湖》等，曾在《射鵰》扮演「靈智上人」，並時常在多部時裝、古裝港劇露臉，是令觀眾印象深刻的綠葉演員。

▲▼香港綠葉男星曹濟病逝，享壽83歲。（圖／翻攝自YouTube）

▲香港綠葉男星曹濟（紅衣者）病逝，享壽83歲，在《射鵰英雄傳》飾演靈智上人最令觀眾印象深刻。（圖／翻攝自YouTube）

據港媒《香港01》報導，曹濟的弟弟受訪透露，曹濟在醫院中離世，當時妻子和一對子女都陪伴在側。弟弟表示，雖然哥哥的離世比較突然，但因為長期受病痛折磨，家人認為這是一種解脫，曹家上下已坦然接受這個事實。有關生前是否還有遺願，弟弟則稱「今生無悔」，且曹濟子女如今都學有所成，更讚揚哥哥雖然是「綠葉」，但正因綠葉的襯托，才能讓「牡丹」更加耀眼。

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曹濟過去在多部港劇都有演出，雖然不是主角，上鏡的外型與好演技，讓他即使是小角色，讓觀眾印象深刻。根據網友統計，他自1976年至1999年間，共演過22次金庸武俠劇，包括《書劍恩仇錄》、《倚天屠龍記》、《天龍八部》、《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》及《笑傲江湖》等。他還與周潤發、梁朝偉、戚美珍、張智霖及黎耀祥等多位明星合作，其中以1994年版《射鵰英雄傳》中飾演「靈智上人」一角最為人熟悉。除了金庸劇之外，曹濟演過TVB經典大戲《大時代》、《刑事偵緝檔案Ⅱ》、《天地男兒》及《笑看風雲》等，都是代表香港的戲劇經典。

然而曹濟因關節勞損及糖尿病，後來正式退休。他曾為香港復康會的「南區復康專線」（無障礙接送服務）拍攝宣傳影片，片中的他身材消瘦，頭髮斑白，與戲劇形象相差頗大，但精神狀態非常不錯。他當時透露自己幾年前，醫生診斷他的腎功能僅剩一成，需接受手術治療。出院後行動不便，經常需要依靠輪椅代步，每週有兩天需前往醫院進行複診和洗腎，往返交通相當困難，因此復康專線的服務給他很大的協助。在影片中，曹濟的妻子陪伴丈夫一同前往醫院，展現了夫妻間的相互扶持。

▲▼香港綠葉男星曹濟病逝，享壽83歲。（圖／翻攝自YouTube）

▲曹濟晚年腎功能只剩下一成，經常往返醫院。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼香港綠葉男星曹濟病逝，享壽83歲。（圖／翻攝自YouTube）

▲曹濟往返醫院，妻子（後排左1）一直陪在身邊。（圖／翻攝自YouTube）

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