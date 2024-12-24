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死侍老婆怒控男星性騷擾！　網友不買單狂酸：翻車了想洗白

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢女星布蕾克萊芙莉（Blake Lively）演新片《到我們為止》（It Ends With Us）備受關注，但卻被挖出多年前疑似對女記者耍大牌的言論，引發炎上風波。近日她公開提告男主角兼導演賈斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni），指控對方多次對她進行性騷擾，還試圖破壞她的名譽。然而，消息一出，隨即引發網友的兩派討論，但多數言論傾向支持賈斯汀巴爾多尼。

▲布蕾克萊芙莉Blake Lively。（圖／達志影像）

▲布蕾克萊芙莉指控導演性騷擾。（圖／達志影像）

布蕾克萊芙莉在指控中詳述，賈斯汀不僅在片場發表帶有性暗示的言論，還擅自闖入她的休息車，當時她正在換衣服。此外，拍攝接吻戲時，還咬傷她的下唇，並在電影中加入未經劇本或原著授權的性愛場景。布蕾克萊芙莉聲稱，賈斯汀甚至邀請朋友到場觀看性愛場面的拍攝，還問及她的體重，這些行為都令她感到極度不適。

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▲布蕾克萊芙莉（Blake Lively）控告《到我們為止》男主角兼導演賈斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni）性騷擾。（圖／達志影像、索尼提供）

▲布蕾克萊芙莉在老公陪同下對賈斯汀提告。（圖／達志影像、索尼提供）

關於體重爭議，知情人士透露，劇中有一幕需要賈斯汀巴爾多尼高舉布蕾克萊芙莉，而由於他有背傷，為避免再度復發，便透過訓練師詢問布蕾克萊芙莉的體重。然而，當時剛生下第四胎的布蕾克萊芙莉認為此舉帶有是在羞辱自己，感到相當氣憤。此事曝光後，網路上掀起熱議，不少網友質疑布蕾克萊芙莉的指控，認為她試圖藉此事件修補因耍大牌而受損的形象。

針對布蕾克萊芙莉的控訴，有網友質疑她如若真的遭受性騷擾，就應該在事件發生時要求停止拍攝，還有留言言酸她與老公萊恩雷諾斯是10億富豪，應該有能力應對不公對待，卻非待事件發酵後才提出指控。然而，也有不少支持布蕾克萊芙莉的聲音認為，性騷擾議題敏感且複雜，應耐心等待進一步調查結果。

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