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玄彬談孫藝真露幸福笑容：我老婆是中殿娘娘，兒子是世子

玄彬作客申東燁網綜，三杯下肚的他明顯神情放鬆許多。（截圖自zzanbro YT）

▲玄彬作客申東燁網綜，三杯下肚的他明顯神情放鬆許多。（圖／截圖自zzanbro YT）

圖文／鏡週刊

韓國男神玄彬為主演電影《哈爾濱》積極跑宣傳，愛妻孫藝真更現身電影特映會為他站台；玄彬近日參與申東燁主持的YouTube綜藝節目《心酸的哥哥》，節目中，玄彬告白從戀愛、結婚到小孩出生，一點一點地改變，「都說男人在學習中變成熟，就是這樣的感覺吧。」

玄彬為宣傳電影《哈爾濱》跑了許多宣傳活動。（截圖自zzanbro YT）

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▲玄彬為宣傳電影《哈爾濱》跑了許多宣傳活動。（圖／截圖自zzanbro YT）

節目中，玄彬回憶起與孫藝真的相識過程。他表示，兩人最初在電影《極智對決》中相遇，但當時並未有太多交流。真正加深彼此了解是在韓劇《愛的迫降》中，透過長時間的合作，兩人建立了深厚的默契，最終走到了一起。他坦言，婚姻生活帶給他意想不到的快樂與滿足，讓他感到無比珍惜。

玄彬暢談家庭生活，也提到與孫藝真的相識與相戀過程。（截圖自zzanbro YT）

▲玄彬暢談家庭生活，也提到與孫藝真的相識與相戀過程。（圖／截圖自zzanbro YT）

除了感性分享，玄彬在節目中展現了難得一見的放鬆一面。當天他與申東燁一同享用燒烤，兩人一邊喝酒一邊暢談，氣氛輕鬆愉快。微醺狀態下的玄彬甚至主動抱住申東燁，語帶調皮地說著一些輕鬆玩笑，展現出平日少見的可愛一面。

玄彬向申東燁說悄悄話，還不許他說出來。（截圖自zzanbro YT）

▲玄彬向申東燁說悄悄話，還不許他說出來。（圖／截圖自zzanbro YT）

玄彬也提到自己非常喜歡狗，最近狗狗膝蓋才開了刀，言語間流露出擔憂與柔情；他坦言自從有了孩子後，生活重心已自然轉移到家庭和小孩身上。玄彬笑說「當爸爸之後，才真正體會到生活中許多細微的快樂，這些感受是過去無法體會到的。」

談到妻子孫藝真時，玄彬臉上露出幸福的笑容，並幽默地說：「我老婆是中殿娘娘，兒子是世子。」簡單的一句話道出了他對家庭的重視與自豪。他坦言，成為人夫與人父後，自己的人生產生了巨大變化，內心變得更加沉穩，視野也更廣闊。他提到，孩子的出生讓他肩上的責任感更加沉重，也讓他學會如何更好地平衡工作與家庭之間的關係。

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