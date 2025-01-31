記者蔡琛儀／專訪

台語歌手楊哲2002年曾替天后江蕙（二姐）創作經典對唱情歌〈夢中的情話〉，該曲紅遍大街小巷，傳唱度極高，不過楊哲說，一起創作該首歌的老師，在他不知情的狀況下，早已經把歌曲賣給別的公司，結果楊哲又把歌賣給江蕙的公司，事情曝光後，老闆提出條件：如果〈夢中的情話〉詞曲版權交給他3年，就不會對他的朋友提告。

▲楊哲為江蕙創作的〈夢中的情話〉是經典台語男女對唱情歌。（圖／記者周宸亘攝）

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楊哲表示：「跟我合作的人只有寫曲，但老闆連詞都要求要給他，我為了挺那個老師，我真的3年都給他領。」導致他3年間痛失200萬元版稅，但重義氣的楊哲也沒有因此和對方斷絕友情，兩人至今仍是好友，「我一直被說笨，但我就心軟，也怕朋友被告會發生更大的事情。」楊哲無奈地說。

〈夢中的情話〉除了遇上版權糾紛，楊哲爆料其實在創作過程中，這首歌本來要當成他第一張專輯主打歌，結果被當時的製作公司騙他可以提供專業錄音設備，但必須先付120萬元製作費，其中60萬以現金形式支付。沒想到最後結果出爐，錄音品質卻非常差，讓他賠了將近260萬，只好白天賣芒果，晚上跑紅包場賺錢。

▲楊哲相當容易心軟、也重義氣。（圖／記者周宸亘攝）

外表霸氣的楊哲，除了能為好友兩肋插刀，不惜失去大筆版稅，善良的他也相當熱心助人，近年來他積極經營抖音帳號，也成功圈了不少大陸粉絲。他透露之前有陌生網友私訊他，聲稱因自己經營抖音帳號遇到困難，希望能跟楊哲借5000元人民幣（約台幣2.2萬元）渡過難關。

楊哲出於善心，雖沒有真的借5000元，卻還是借了對方了1000元人民幣（約4500元），然而，這筆錢最終被對方拿去澳門賭博，且還輸得一乾二淨，「知道真相後我氣死了，連老婆都罵我太輕信別人。」對方每個月都說自己會在月中歸還，但一直沒有履行承諾。

▲楊哲曾借給陌生網友錢，結果被老婆罵。（圖／記者周宸亘攝）

不過楊哲也並非軟土深掘，他透露，曾經有同行歌手誤以為他搶了演出壓軸，在社群網站上發文影射開罵，導致外界誤解，讓他不堪其擾。他坦言，自己多次嘗試與對方溝通、解釋，甚至去對方臉書留言澄清，對方明知自己罵錯人，還是拒絕刪除不實言論，讓他每天都接到關心的電話和訊息，他最後也只好放棄，「所以現在學會不要去誤射別人，有時可能還會傷到自己。」