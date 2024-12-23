Ozone文廷「簽唱會連喊5粉絲名字」！　寵粉畫面曝光：我快哭了

記者劉宜庭／綜合報導

能被偶像記住，真的是追星人最幸福的時刻之一啊！《FansWorld粉絲窩》2024台灣人氣團體投票進入第二週，期間有粉絲分享參加Ozone簽唱會時，黃文廷一個一個叫出5名粉絲名字的過程，彼此都感動到快哭了，文廷更寵粉大喊：「下次見！永遠的下次見！」

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▲粉絲投稿分享文廷記住粉絲名字的寵粉舉動。（圖／FansWorld粉絲窩）



一名粉絲在「2024台灣人氣團體_我要拉票」投稿，替最愛的偶像拉票，上傳今年10月參加Ozone簽唱會時，先是對著文廷預告：「衛生紙預備接下來是一連串的回憶殺，然後接下來五個人你每一個人都要念出名字。」

面對突如其來的驚喜，文廷先是露出驚訝表情，接著果真一個一個喊出5名粉絲的名字：「好久不見！」被粉絲開玩笑虧「你該哭出來吧！」他除了給予回應，「我快哭了、我快哭了！」接著更表示：「下次見！永遠的下次見！」

▲文廷：「永遠的下次見！」（圖／FansWorld粉絲窩）

「我的偶像是會把每一份愛都記在心裡的人」，粉絲分享一路以來的追星歷程，「從原子時期因為文廷就開始展開追星之旅，一路上也認識很多可愛的小夥伴們，但這趟旅程總有會被生活拌住腳，而不得不停下腳步的時候，今年10月的簽唱會，大家特地空出時間來見他，當大家一起上台時永遠忘不了他驚喜的表情，儘管許久未見也依然記得每個人的名字。」為此，粉絲不禁感動表示：「我想相遇的意義『廷』在此刻。」

文廷細心又貼心的寵粉舉動融化眾人，此外，在「FansWorld粉絲窩」轉發該名粉絲投稿之後，他本人也用個人臉書親自按了該篇貼文「愛心」！

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