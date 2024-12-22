隋棠演特務《太太太厲害》迎結局　「埋第二季伏筆」王陽明說話了

記者黃庠棻／台北報導

由吳建新執導的台灣首部女性動作影集《太太太厲害》，自開播以來屢創收視佳績，並在網路上掀起熱烈討論。短影片更在社群平台上多次突破百萬瀏覽，成為熱議話題，該劇本週即將迎來萬眾矚目的精彩大結局，觀眾對結局的期待值也持續飆升。

▲《太太太厲害》即將迎來大結局。（圖／鹿路電影提供）

作為男性導演，吳建新在詮釋女性婚姻與成長這些複雜議題時展現了深入的觀察與理解。他坦言「最重要的是用心聆聽，不論是透過田野調查還是日常生活中的觀察，理解女性面臨的挑戰與需求是我最重要的功課。」這樣以女性視角為出發點的創作方式，讓劇情更加貼近生活，也成功引起許多觀眾的共鳴。

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▲《太太太厲害》即將迎來大結局。（圖／鹿路電影提供）

而針對網友敲碗《太太太厲害》第二季的呼聲，吳建新埋下伏筆「我們在結尾留了一些線索，這是一個可以繼續發展的故事。」導演的回應留下令人遐想的答案「創作者永遠希望故事可以延續下去，但有沒有第二季，就要看天時地利人和了！」

本週釋出的最後一波花絮裡滿滿的台東風情，隋棠表示「每天呼吸新鮮空氣，接近大自然真的很幸福，台東居民也非常友善熱情。」王陽明則分享「整個劇組就像一個大家庭，白天拍戲，晚上討論，這樣的氛圍讓角色的化學反應更自然。」

▲《太太太厲害》即將迎來大結局。（圖／鹿路電影提供）

花絮還展示了許多爆笑的NG片段與動作場景的拍攝過程，Tae直言「這部戲很辛苦，但我們的目標是拍出質感，不能妥協！」而胡宇威則對實驗室場景大讚「場景細節真的讓人驚豔，像玻璃裡的那棵樹和分區設計，都讓整體視覺效果提升很多。」

▲《太太太厲害》即將迎來大結局。（圖／鹿路電影提供）

導演吳建新透露，選擇台東作為主要拍攝地，是早在劇本階段就已規劃完成的「台東的自然美與地形特點不僅符合劇情設定，更能代表台灣推向世界。」他更親自帶領編劇團隊深入考察，將故事的「太太太宇宙」與台東地貌完美融合，呈現出獨特的視覺氛圍。

▲《太太太厲害》即將迎來大結局。（圖／鹿路電影提供）

隨著《太太太厲害》即將完結，演員們也紛紛與角色告別。飾演鄭美惠的曾沛慈感性表示「很想念鄭美惠，希望她能一直用屬於她的style，繼續善良、正義感爆棚、發明有趣的東西。」飾演阿勇的黃奇斌則表示「謝謝阿勇讓我成為阿勇，我懂你。」回憶起成功鎮的夜市，他笑說「吹海風逛夜市真的很舒服，臭豆腐雖然臭翻整條街，卻讓人回味無窮。」

最終集的故事充滿緊張與感動，地方特務太太們面臨最後的挑戰，攜手化解成功鎮的重大危機。經歷一場場生死關頭後，每個角色都迎來了新的改變，而小鎮也逐漸恢復平靜。就在一切似乎塵埃落定時，新的任務悄然出現，為未來的故事留下更多可能性。