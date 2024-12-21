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張惠妹今大巨蛋開唱行前攻略！　亮點福利、可能歌單、交通資訊一次看

張惠妹將首度登上台北大巨蛋開唱。（圖／翻攝自臉書／張惠妹 A-mei/A-mit）

▲張惠妹將首度登上台北大巨蛋開唱。（圖／翻攝自臉書／張惠妹 A-mei/A-mit）

圖文／CTWANT

天后張惠妹（阿妹）將在今（21）日正式於台北大巨蛋開唱，一連5場輪番上陣，5場共20萬張門票銷售一空，也會和歌迷一起嗨到跨年。對此，《CTWANT》就整理了張惠妹演唱會的行前攻略懶人包，像是演唱會亮點、可能歌單、相關交通資訊，尤其是31日的場次，粉絲更要特別注意散場時會遇上跨年人潮。

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26套全新華服、相關粉絲福利

此次「ASMR Maxxx」台北大巨蛋演唱會，預計投入超過億元的製作成本，張惠妹這次也請了3位設計師，打造全新26套華服，更特別在大巨蛋試穿衣服，甚至試到半夜，希望給歌迷帶來最過癮的演出。

張惠妹首次登上大巨蛋，她也特別大手筆準備了免費的「專屬紀念品大禮包」，內容物包括互動的彩帶、手扇、螢光棒、場刊等紀念品，且5天的場刊封面都不一樣。張惠妹旗下品牌MEIGHT.O.NINE則宣布，將在松山文創園區打造「ASMR Maxxx演唱會周邊快閃店」，開賣限時限量的周邊商品。

不僅如此，在演唱會期間，台北漢來大飯店還會將整層樓打造成ASMR宇宙，特別推出「ASMR主題房型」，從電梯開門到房間，都充滿ASMR演唱會相關裝飾。

預測歌單，嗨歌慢歌都來

這次「ASMR Maxxx演唱會」是「ASMR演唱會」的升級版，若參考先前台北場和高雄場的歌單，會出現〈開門見山〉、〈好膽你就來〉、〈姐妹〉、〈聽海〉、〈三天三夜〉、〈Bab boy〉、〈連名帶姓〉、〈彩虹〉等等經典歌曲。

就有粉絲聽到張惠妹在彩排時，有唱到〈愛什麼稀罕〉、〈聽你聽我〉，先前張惠妹更釋出相關彩排畫面，能聽到〈傲嬌〉一曲。據悉，張惠妹在唱情歌時，會不時與粉絲互換身分，讓歌迷大合唱，並由她來進行和聲，場面相當溫馨。

不過，經紀人陳鎮川曾透露，這次歌單和先前的場次修正了50%以上，幾乎可以當作全新的演出來看待。

捷運、公車怎麼搭

張惠妹這次會在大巨蛋嗨唱5場，每場都有4萬人左右，雖然大巨蛋設有地下停車場，但仍建議歌迷搭乘大眾交通運輸工具進出。

1、公車

到國父紀念館站（忠孝）：可搭乘202、212、212夜、212直、232快、299、600、919、忠孝幹線、台北觀光巴士紅線等等，步行1分鐘即可抵達會場。

到國父紀念館站（光復）：可搭乘202、204、254、282、288、承德幹線等等

2、捷運

搭乘台北捷運板南線（藍線）至「國父紀念館」站下車，從4號或5號出口出站，步行約5分鐘可抵達演唱會現場。

值得注意的是，張惠妹首次在大巨蛋開唱，12月31日跨年場會碰上台北市跨年晚會，因此歌迷們要特別注意，2024年12月31日上午9時起至2025年1月1日3時止，周邊路段會進行停車管制，尤其在12月31日18時起，大巨蛋地下停車場也禁止進入停放。

為配合市府人潮散場分流，北捷日前也公布好消息，2025年1月1日0時至6時，只要持電子票證、單程票從綠線「南京三民站」、「台北小巨蛋站」進站乘車，乘客可享不限站數當趟車資免費優惠，光復南路（忠孝東路至市民大道）東側也可搭乘免費接駁公車。

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